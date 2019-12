Wie heißt es so schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das Kabarett-Duo Ohne Rolf hat dieses Sprichwort wortwörtlich genommen und mit nicht mehr als 1000 weißen DIN A2-Blättern eine neue Kleinkunstform für sich entdeckt. Christof Wolfisberg und Jonas Anderhub brachten bereits im letzten Jahr ihr Programm „Blattrand“ auf die Bühne des Kiesels im k42.

Die Wortspiele gingen den zwei Luzernen nicht aus und so kamen sie am Freitag mit einem neuen Entwurf namens „Erlesene Komik“ zurück – und das mit Erfolg, so war die Veranstaltung bis auf den letzten Platz ausverkauft. Sprechen heißt bei Ohne Rolf Blättern, und das können sie wie die Profis. Mithilfe von Strunz-Creme für den besseren Halt und einer Menge Charme animierten sie die Zuschauer zu einer interaktiven Veranstaltung, die völlig ohne Stimmeinsatz funktionierte. Ähnlich wie bei Moderatoren, die sich hinter ihren Karteikarten verstecken, kramten Christof und Jonas in ihrem Seitenregister nach den passenden Blättern, um mit knappen Formulierungen eine Konversation ganz ohne Worte aufrecht zu halten.

Schon nach den ersten Minuten wurde klar: Diese Zwei brauchen keine Phonetik, um die Emotionen zwischen den Zeilen an die Oberfläche zu bringen. Durch die Reduzierung des Bühnenbilds entstand eine Kulisse, in der die ausdrucksstarke Mimik der beiden Männer und die Interpretationsfreiheit dem Stück die Dramatik verlieh. Genauso ausgeklügelt wie der Präsentationsraum ist der Inhalt der 90-minütigen Vorstellung.

Jonas gehen die Blätter aus. Und das ist gar nicht gut! Es muss schnell ein Nachfolger gesucht werden, der mit einem neuen Stapel Papier frischen Wind in die Sache bringt. Und wer wäre dafür nicht besser geeigneter, als die Leute des Häfler Publikums. So wurden kurzerhand potenzielle Nachblätterer in knappen Vorstellungsgesprächen gesucht. Sei es der fiktive Charakter Heinrich Banzer, der sich um den Job bewarb, weil er lieber „Blätter statt Akten wälzt“ oder die aufgeweckte Nancy, die nach ein paar Minuten bemerkte, dass sie in der „wrong show“ sei.

Das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist, dass die Bewerber während ihrer Umblättershow nicht wussten, was sie eigentlich per Schriftverkehr von sich gaben. Und dennoch stimmten Emotionen und Blickkontakte. Ein ausgeklügeltes System der beiden, das den Zuschauer bald vermuten ließ, dass die Leute aus dem Publikum eingeweihte Schauspieler sein müssten – das dementierte das Duo jedoch zum Ende.

Die zwölfjährige Meredith und ihre 14-jährige Schwester Muriel saßen in der ersten Reihe und konnten sich das Spektakel von ganz Nahem anschauen. „Es ist witzig, wie das Publikum miteinbezogen wird. Auch wie die Zwei da vorne mit ihren Gesichtsausdrücken spielen, die dann zu den Plakaten passen. Man weiß gar nicht, was passiert“, schwärmten sie. Ob Ohne Rolf dann noch zu ihrem Nachfolger kamen, lässt sich nur mit einem Theaterbesuch herausfinden.