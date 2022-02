Gumpiger 2022: Auf der Suche nach der verlorenen Fasnet

Wir schreiben den Gumpigen des Jahres 2022. Nicht ist los, weil so ein Virus einen Strich durch die Rechnung der Narretei gemacht hat. Nichts? Können wir nicht glauben und machen uns auf die Suche. Und Ihr dürft uns gerne begleiten und uns eure Eindrücke des heutigen Tages schildern und schicken.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Galleyengeister unter Zunftmeister Christoph Lang besuchen die Don-Bosco-Grundschule. (Foto: ras)

Donnerstag, 10 Uhr:

Die Galleyengeister unter Zunftmeister Christoph Lang besuchen die Don-Bosco-Grundschule.

Den Kindern erklären sie unter freiem Himmel die Geschichte der Galeyengeister, machen ein kleines Quiz und tanzen.

Hier in diesem für die Fasnet bekannten kleinen Ortsteil der Stadt findet sie sich. Auf dem Schulhof an der frischen Luft. Irgendjemand hat gemeint, die Straßenfasnet finde sich gerade selbst wieder.

Nebelstimmung im Hinterland - ob die Narren dahinter stecken? (Foto: ras)

Donnerstag, 9 Uhr:

Das mit dem Nebel ist doch auf die Kappen der Narren gewachsen. Die machen das doch extra, oder? Die wollen nicht gefunden werden. Oder springen gleich plötzlich aus dem Gebüsch?

Knut findet die Fasnet oder zumindest einen kleinen Teil von ihr. Der einjährige Labmaraner erschnüffelt wie Kinder zu Ostern eine Maske der Seewaldkobolde. Mal sehen, wie es weitergeht. (Foto: ras)

Donnerstag, 8 Uhr:

Wer heute morgen bereits früh auf der Suche nach der Fasnet war und sogar ein bisschen fündig wurde, war Rüde Knut, der Labmaraner von unserem Redakteur Ralf Schäfer.

