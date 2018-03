Polizist? Ingenieur? Oder doch lieber Tanzlehrer? Die Frage nach dem richtigen Beruf haben sich am Montag 2000 Schüler bei der Berufsinfobörse in der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen gestellt. Mehr als 70 Aussteller informierten die Schüler, die aus dem gesamten Bodenseekreis kamen, über ihre Chancen im Berufsleben.

„Am liebsten würde ich in die Landwirtschaft gehen. Aber auch Psychologie oder die soziale Arbeit interessieren mich“, sagt die Schülerin Martha Draenert. Ihre Freundin Kim Sattelmeier würde ebenfalls gerne in den sozialen Bereich gehen und hat dafür auf der Berufsinfobörse schon eifrig Infomaterial gesammelt. „Besonders gut gefällt mir hier die Vielfältigkeit. Es ist einfach für jeden etwas dabei“, meint sie.

Die Qual der Wahl

David Marasek hat bereits sein Abitur abgeschlossen und ist nun auf der Suche nach dem richtigen Studiengang. „Ich würde gerne etwas finden, was mich so richtig begeistert. Ich bin mathematisch eigentlich ganz begabt, aber das Richtige zu finden, ist schwer“, sagt der 20-Jährige. Seine Abiturnote sei gut genug, dass er jetzt jede Menge Möglichkeiten habe. „Zu viele Möglichkeiten“, wie er findet. Um sich erst mal zu orientieren, hat er sich bei Airbus beraten lassen, denn das Unternehmen bietet sogenannte Ferienpraktika an. „Uns ist es wichtig, dass unsere zukünftigen Auszubildenden oder Studenten vorher die Möglichkeit haben, in ihren Beruf hineinzuschnuppern und ein paar Dinge auszuprobieren“, sagt Patrick Hartung, der bei Airbus als Ausbilder arbeitet. Denn nur dann sei gewährleistet, dass die Schüler bewusst die richtige Berufswahl treffen.

Von den ungefähr 2000 Schülern, die sich über den Vormittag verteilt an den Ständen vorbei drängeln, geht es vielen so wie David Marasek. „Die Berufsinfobörse ist auch dazu da, dass die Schüler Ideen sammeln können. Manche Berufe sind vielen auch gar nicht bekannt“, erklärt Schulleiterin Angelika Seitzinger. Da können Carina Bonanno und Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing Friedrichshafen nur zustimmen. Sie sind dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Stand des Stadtforums dabei. „Gerade für kleinere Betriebe ist es schwierig, Auszubildende zu finden. Deshalb vertreten wir sie hier und informieren über Berufe, die eher selten sind“, erklärt Goldschmidt. Die Ausbildungsberufe Tanzlehrer und Hörakustiker beispielsweise hätten die meisten Schüler nicht auf dem Schirm.

Andere dagegen haben schon ganz genaue Vorstellungen von ihrem Traumberuf. Amelie Veit ist sich sicher: „Ich will unbedingt zur Polizei.“ Informiert hat sie sich darüber auch schon: „Dafür muss man sportlich sein und auch gut auswendig lernen können“, beschreibt sie die Voraussetzungen, die sie für eine Ausbildung erfüllen muss. Außerdem braucht sie für den höheren Dienst ein Abitur, deshalb geht sie nach der mittleren Reife noch auf eine weiterführende Schule. Auch Carina Knecht weiß schon, welche berufliche Richtung sie einschlagen möchte: „Ich mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Ich habe schon mal ein Praktikum im Landratsamt gemacht und weiß genau, dass ich das werden will“, sagt sie.

Interesse an Sozialer Arbeit

„Viele Schüler kommen tatsächlich mit gezielten Fragen und sind gut vorbereitet“, sagt Katharina Koppenhöfer von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Vor allem das Interesse an sozialer Arbeit sei hoch, auch der neue Studiengang Angewandte Psychologie komme bei den Schülern gut an – was sich auf die Zugangsbeschränkung auswirkt. „Besonders in diesen Fächern ist der Numerus Clausus sehr hoch“, warnt Koppenhöfer.

Martha Draenert und Kim Sattelmeier sind nach ihrem ersten Rundgang schon fast etwas erschöpft und suchen sich eine ruhige Ecke, in der sie ihr Infomaterial durchschauen und sich über die verschiedenen Berufe austauschen. „Bei einem so großen Angebot wird auf jeden Fall das Richtige dabei sein“, meint Kim. „Hauptsache, es wird nichts Technisches!“