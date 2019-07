Auf der Picknickdecke dem Stadtorchester lauschen

Das Stadtorchester Friedrichshafen lädt für Samstag, 20. Juli, um 19 Uhr zu einem Open-Air-Konzert auf die Picknickwiese des Graf-Zeppelin-Hauses ein. Das diesjährige Summerwinds-Konzert besticht durch eine Fusion zweier bekannter Klangkörper der Stadt und ganz unterschiedlicher Musikstile, heißt es in einer Ankündigung. Neben dem Stadtorchester tritt das Adriana-Lang-Trio auf. Den ersten Teil bestreitet das Stadtorchester mit britischer Orchestermusik. Nach dem Marsch aus „Pomp and Circumstances“ erklingen die „English Folk Song Suite“ und die „Hymn of the Highlands“. Im zweiten Teil des Konzertes tritt das Adriana-Lang-Trio auf. Das Pop-Trio besteht aus Adriana Lang (Gesang und Klavier), Alexander Broschek (Bass) und Torsten Wenz (Schlagzeug). Die drei Musiker spielen Popsongs wie „Skyfall“ von Adele, „Valerie“ von Amy Whinehouse oder „Ex's and Oh's“ von Elle King. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Foyer des GZH statt. Foto: Stadtorchester