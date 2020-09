Schaden von rund 8000 Euro ist am Montag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Länderösch-/Lindenstraße entstanden. Ein 86-jähriger Autofahrer bog laut Polizei von der Länderöschstraße nach rechts in die Lindenstraße ab. Da er zu weit ausholte, geriet er auf die Gegenfahrspur. Er prallte gegen das Heck eines SUV, dessen 70-jährige Fahrerin von der Lindenstraße nach links in die Länderöschstraße einbog.