Heiße Premiere: Im Rahmen der Frühjahrsmesse IBO geht am Samstag, 23. März, die Bodensee-Grillmeisterschaft über die Bühne. Wer mitgrillen möchte, kann sich jetzt für den internationalen Wettbewerb anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen. Die Grillmeisterschaft ist ein von der German Barbecue Association lizenzierter Wettkampf, bei dem die Teams Sachpreise sowie die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft gewinnen können.

Am 23. März glühen die Kohlen im Freigelände Ost der Messe: Im Rahmen der IBO treten mehrere Teams gegeneinander an und versuchen, die Jury mit drei verschiedenen Gängen auf dem Grill zu überzeugen. Fisch, Fleisch und Dessert sollen zubereitet werden – das alles natürlich möglichst kreativ und schmackhaft, heißt es. Der German Barbecue Association komme es aber auch auf gesundes und variantenreiches Grillen unter Einbeziehung regionaler Produkte und biologisch wertvoller Waren an.

Die Teams können bis zu fünf Mitglieder melden, die Gewinner erhalten Sachpreise. Das beste BBQ-Team darf sich über eine Wildcard zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft freuen. Der Event wird am Abend mit einer kleinen Party zur Siegerehrung ausklingen. Wer sich mit Grillen auskennt, kann sich laut Mitteilung auch als Juror bewerben.

Schwestermessen laufen parallel

Die 70. IBO und ihre Schwestermessen präsentieren im Jahr 2019 nicht nur die Grillmeisterschaft und das Food Truck Festival, die neben der Kocharena, dem Grillpark und dem „Regionalen Genießen“ noch viele andere kulinarische Duftmarken setzen. Die IBO und ihre Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten & Ambiente Bodensee“ und „Neues BauEn“ finden von Mittwoch, 20., bis Sonntag, 24. März, parallel statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für 9,50 Euro, ermäßigt 8 Euro, ermöglicht den Eintritt für alle vier Messen. Für Familien ist ein Familienticket für 20,50 Euro erhältlich. Die Buslinie 17 hält an den Eingängen West und Ost.