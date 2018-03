Auf der Überholspur in Mathe und Informatik

Fünf von sieben Teilnehmern des Schülerforschungszentrums (SFZ) haben sich für die zweite Runde des Landeswettbewerbs der Mathematik (LWM) qualifiziert. Jonas Baer, Nicolas Zedler, Noah Waibel, Marlene Rall und Max Waibel (alle Graf Zeppelin Gymnasium FN) haben die erste Runde des Wettbewerbs mit jeweils ersten und zweiten Preisen absolviert.

Sie dürfen nun an der zweiten, deutlich schwereren Runde teilnehmen, berichtet das SFZ in einer Mitteilung. Jonas Baer, Marlene Rall und Max Waibel haben in einem zweiten Mathematik-Wettbewerb, der Deutschen Mathematik Olympiade (DMO), außerdem die Regionalrunde erfolgreich bestritten und sich für die Landesrunde qualifiziert. Leon Dünsig und Nicolas Zedler qualifizierten sich für die zweite Runde des Bundeswettbewerbs der Informatik (BWInf).

Fast gehört es schon zur Routine am Schülerforschungszentrum Friedrichshafen. Regelmäßig zu Beginn des Jahres vermelde der südlichste Standort des Forschungsnetzwerks große Erfolge bei den Mathematik- und Informatikwettbewerben, heißt es. „Mathe kann spannend sein.“, sagt Standortleiter Wolfgang Seyboldt. „Die Schüler, die zu uns kommen, begeistern sich dafür. Sie bleiben meistens über mehrere Jahre. Sie beginnen in Kleingruppen mit einfachen Aufgaben von früheren Wettbewerben und lernen dabei gezielt das nötige Wissen, das man für Beweise benötigt. Dann nehmen sie an Wettbewerben teil, zuerst an der ersten Runde des LWM und am der DMO, dann an der zweiten und schließlich am Bundeswettbewerb. Manchmal mündet das Interesse auch in einem eigenen Projekt, mit dem sie dann bei Jugend forscht auftreten. Oder sie interessieren sich für Informatik, für die Mathematik sinnvoll, ja notwendig ist.“

Für die erfolgreichen Schüler aus Friedrichshafen geht es nun weiter: Am SFZ bereiten sie sich jetzt auf die jeweils zweite Runde des Landeswettbewerbs der Mathematik, der Mathematik-Olympiade und des Informatik-Wettbewerbs vor. Außerdem beteiligen sich die Friedrichshafener Schülerinnen und Schüler am Bundeswettbewerb der Mathematik, der gerade mit der ersten Runde begonnen hat. In den Faschingsferien haben dieses Jahr 15 Schüler von Schulen des Bodenseekreises (und des SFZ) an einem Projekt zur künstlichen Intelligenz teilgenommen, das die ZF Friedrichshafen zusammen mit der Lufthansa und dem SFZ für Schüler anbietet.