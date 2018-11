Auf den Spuren von „Hamburger Charlie“

Seit Anfang November gibt’s in Friedrichshafen ein neues Burger-Restaurant. Mit Fastfood-Ketten will sich „l’Amerikano“ in der Scheffelstraße 12 allerdings nicht messen, sondern sich deutlich von ihnen abheben – vor allem dadurch, dass Fleisch-Pattys, „Buns“ (Burger-Brötchen) und Soßen täglich nach eigenen Rezepten frisch zubereitet werden.

Der Burger hat in den vergangenen Jahren einen erstaunlichen Imagewandel vollzogen, vom Fast-Food-zum Trend-Food. Mit labbrigen Brötchen, totgebratenem Fleisch aus industrieller Massenproduktion, welken Salatblättern und billiger Ketchup-Pampe geben sich eingefleischte Burger-Fans schon lange nicht mehr zufrieden. Wer sie glücklich machen will, muss sich mehr einfallen lassen. Über die Frage, wie ein perfekter Burger zu schmecken und auszusehen hat, lässt sich leidenschaftlich philosophieren - und zwar bis ins letzte Detail: Welche Rinderrasse liefert das beste Fleisch? Wie hoch sollte der Fettanteil sein? Wie grob sollte das Fleisch gehackt werden, wie dick das Patty sein und wie lange gegrillt oder gebraten werden?

Selbst kreierte Rezepte

Önder Birol ist selbst ein Burger-Fan, und einen eigenen Gastronomiebetrieb zu führen, das war schon immer sein Traum. Den hat er sich mit dem „l’Amerikano“ nun erfüllt. Dort will er seinen Gästen zeigen, was für ihn einen guten Burger ausmacht. In erster Linie sind das frische Zutaten, die nach selbst kreierten Rezepten verarbeitet werden. „Außer uns macht das hier in der Gegend keiner“, sagt Birol. Sechs verschiedene Burger stehen zur Wahl, zwei weitere sollen demnächst dazukommen, darunter ein vegetarischer. Eine Besonderheit ist der „1885er“, mit dem Önder Birol an die Ursprünge des Hamburgers erinnern will. Einer der am weitesten verbreiteten Theorien zufolge soll Charles Nagreen, bekannt als „Hamburger Charlie“, 1885 in Wisconsin zum ersten Mal eine flache Frikadelle zwischen zwei Brotscheiben geklemmt und diese in seinem Imbiss als „Hamburger“ verkauft haben. Und so verwendet auch Önder Birol speziell für seinen „1885er“ nicht die mittlerweile üblichen Brötchen, sondern Toast-Scheiben. Ansonsten ist dieser Burger bewusst einfach gehalten. „Damit man das Fleisch richtig rausschmeckt“, erklärt Birol.

In seinem kleinen, gediegen eingerichteten Restaurant, das ein Stück weit vom klassischen American Diner inspiriert wirkt, serviert er außerdem Steaks, Pizza und verschiedene Pastagerichte, für deren Herstellung er einen erfahrenen Koch aus Neapel engagiert hat.