Auf den Spuren der Vergangenheit

In diesem Jahr steht der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September unter dem Leitspruch „KultSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Und so teilt die Stadtverwaltung mit, dass aus diesem Anlass Verschlossenes geöffnet und Verborgenes vorgestellt wird. In Friedrichshafen öffnet das Abspannwerk in der Paulinenstraße, die Mühle Ittenhausen und das Schauhaus im Zeppelindorf die Türen.

Es gibt drei Führungen für jeweils 15 Personen durch das Abspannwerk, schreibt die Verwaltung. Die Führungen beginnen um 11, um 12.30 und um 14 Uhr. Um an einer Führung teilnehmen zu können, muss man sich bis Freitag, 9. September, anmelden: entweder per E-Mail stadtarchiv@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 07541 / 209-150. Geöffnet ist das Abspannwerk von 11 bis 15

Die im Jahr 1198 erstmals erwähnte Mühle Ittenhausen ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Laut Verwaltung gibt es in dieser Zeit mehrere Führungen durch die Ausstellung. Um 11 Uhr und um 14 Uhr gibt es eine Führung mit dem Titel „Brot, Wein und Mühle“ mit jeweils einer Verkostung. Bei gutem Wetter gibt es Kaffee und Kuchen unter der Friedenslinde mit musikalischer Begleitung. Infos gibt es auch im Internet unter www.muehle-ittenhausen.de.Die Führungen sind kostenpflichtig.

Schließlich sind im Zeppelindorf unterschiedliche Wanddekore im Schauhaus am König-Wilhelm-Platz 12 zu sehen. Sie wurden vor 100 Jahren mit eigens angefertigten Schablonen bordürenhaft an den Wänden aufgetragen. Bei der Restaurierung wurden die Dekore wiederentdeckt und mit einer speziellen Schablonentechnik wiederhergestellt werden.

Wer möchte, kann mit Hilfe dieser Schablonentechnik schlichte Gegenstände in individuelle Einzelstücke verwandeln. Geöffnet ist das Schauhaus von 12 bis 17 Uhr. Wer am Workshop von 14 bis 16 Uhr teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens Freitag, 9. September, 12 Uhr, anmelden: per E-Mail anmeldung@zeppelin-museum.de oder telefonisch unter der Nummer 07541 / 3801-25.