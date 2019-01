Nein, Kurt Knabenschuh ist nicht Martin Rütter. Darauf legt er Wert. Rütter ist ein inzwischen sehr bekannter Hunde-Experte, der mit seinen Shows große Hallen füllt. „Ich dagegen habe keine Ahnung, dafür aber eine sture Bulldogge“, sagt Knabenschuh im gut gefüllten Theater Atrium. Wenig später liegt die sture Bulldogge namens Otiz auf der Bühne und entspannt. Mit Knautschgesucht und Überbiss hat Otiz aber auch so noch großen Schauwert. Ein wenig Show-Wert hätte man sich von ihm aber auch erwartet, wo Otiz doch gleichberechtigt neben Knabenschuh auf das Plakat gedruckt ist.

Knabenschuhs Programm mit dem epischen Titel „Wer ist der Boss? oder Ist das Ihr Hund, der sich gerade am Büffet bedient?“ fehlt es generell am Unterhaltungsfaktor. Knabenschuh wählt eine sehr steife Sprache als Stilmittel, und um mit ihr die Pointen rüberzubringen, muss einem der Witz schon in den Genen liegen. Das gelingt dort ganz gut, wo Knabenschuh mit westpreußischem Akzent Senioren parodiert, wie man das noch vom seligen Eddi Arent kennt. Über weite Strecken ist aber ein eher schütterer Applaus die Folge. Otiz begegne anderen Hunden mit einem gewissen Prollfaktor, erzählt Knabenschuh, und zur passenden Gesamtwirkung fehlten ihm nur noch ein paar billige Tätowierungen. Das bringt man mit dem kreuzbraven Schwanzstummelwedler aber nicht in Übereinstimmung, der da auf dem Boden döst. Er sabbert nicht mal, geschweige denn, dass ihm Schaum von den Lefzen triefte. Dödelt Otiz an seiner Leine mal in Richtung Publikum, reagiert dieses deutlich gelassener als Knabenschuh, der Otiz zurückzieht und dann nicht mehr weiß, an welcher Textstelle er stehengeblieben war.

Wo Knabenschuhs trockener Humor ins Schwarze trifft, spricht er nicht vom Hund, sondern von einer Katze. Eine solche hat seine Frau vermutlich bei Dunkelheit mit dem Auto überfahren, und er soll jetzt mal auf der Straße nachschauen, ob das stimmt. „Was soll ich mit einer toten Katze“, sagt er. „Die Tiefkühltruhe ist voll. Außerdem weiß ich gar nicht, wie man so was zubereitet.“ Es hapert neben dem Rezept für tote Katzen auch am Rezept für zugkräftige Lieder, bei denen sich Knabenschuh am Banjo begleitet. Die nur zwei Zeilen langen Strophen sind zu kurz, um Witz aufzubauen, und ein Refrain wie „Ist egal, ist egal, ist egal“ wird dadurch zwangsläufig sehr oft wiederholt, aber nicht lustiger.

Unfreiwilliger Humor

Ein Alltag mit einem solchen Hund hat sicher vieles an unfreiwilligem Humor zu bieten, der sich für die Bühne aufbereiten ließe. Knabenschuh erzählt viel von diesem Alltag. Wenn er mit Otiz Gassi geht, „dann reichen zwei Tüten nicht aus“, um die Hinterlassenschaften einzupacken. Und zur Beruhigung vor Silvester braucht Otiz die doppelte Portion Eierlikör, die der Tierarzt empfiehlt. Das glaubt man gerne, aber diese Anekdoten werden kaum witzig verpackt. Dafür ist Otiz das Mitgefühl sicher, wenn Knabenschuh von der bedauerlichen Überzüchtung dieser Rasse spricht. Sie verkürzt Otiz’ Leben und sorgt für dauerhaft entzündete Augen. Ein Grund mehr, ihn zu lieben, zumal Knabenschuh ihn ausgesetzt an einer Autobahnraststätte gefunden hat. „Mein Hund ist so, wie er ist“, sagt Knabenschuh. „Hauptsache, wir passen zusammen und sind ein gutes Team“. Das ist richtig. Aber ans Programm kann das Team noch mal ran.