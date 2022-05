Auf dem Weg nach Davos: Bundeskanzler Scholz landet in Friedrichshafen

Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos ist Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Flughafen in Friedrichshafen gelandet. Er kam am Donnerstagmorgen mit einem Regierungsflieger, einem Airbus A319-133X CJ, am Bodensee an. Am Nachmittag hielt er auf dem Weltwirtschaftsforum eine Rede.

Wie jedes Mal, wenn das Forum tagt, wird es an Schweizer Flughäfen eng. Deshalb landeten auch in diesem Jahr zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Business-Jets in Friedrichshafen, um dann mit dem Auto oder dem Hubschrauber weiter nach Davos zu reisen.

Nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Pause fand das Weltwirtschaftsforum von Sonntag bis Donnerstag wieder statt. Schlüsselfiguren aus Politik und Wirtschaft trafen sich dort, um unter dem Motto „Geschichte am Wendepunkt“ große Fragen zu diskutieren.