In wenigen Wochen verwandelt sich der Gondelhafen wieder in eine Beachvolleyball-Arena. Bei den Beach Days ab Dienstag, 19. Juni, dreht sich dort aber nicht nur alles um den Beachvolleyball. An zwei Tagen können Mannschaften von Firmen oder auch Freunden sowie Kinder gegeneinander beim Beach-Soccer antreten. Die Anmeldungen dazu laufen derzeit.

Die Fußball-Turniere starten am Donnerstag, 21. Juni, und am Freitag, 22. Juni. Los geht das Turnier am Donnerstag um 10 Uhr mit dem Kindercamp, ab 14 Uhr kicken die Kleinen beim McDonalds Junior Cup für Spieler der E-Jugend. Ab 16.30 Uhr veranstaltet das Autohaus Ivacic den Beachsoccer-Cup ein Turnier für die Alten Herren ab 30 Jahre. „Es können aber auch Frauen in den Mannschaften mitspielen“, sagt Klaus Segelbacher, zweiter Vorstand der VfB-Fußballer, der das Turnier mitorganisiert. Der Autohändler zeigt auch einige seiner Wagen. Wenn alle Mannschaften gegeneinander angetreten sind, gibt es um 20 Uhr eine Unterbrechung für rund eine Stunde. Um 21 Uhr treten die drei besten Mannschaften dann noch einmal gegeneinander an und loten den ersten bis dritten Platz aus. Ende der Spielzeit ist gegen 23 Uhr geplant.

Firmen treten gegeneinander an

Einen Tag später, am Freitag, 22. Juni, findet der zweite Beachsoccer-Cup statt. Das Programm sieht aus, wie das am Vortag. Beim McDonalds Junior Cup treten an diesem Tag die Spieler der D-Jugend gegeneinander an. Am Nachmittag um 16 Uhr geht es wieder weiter mit dem Autohaus Ivacic Beachsoccer-Cup. Dann spielen Firmen gegeneinander. Bisher haben sich schon ZF, MTU, das Stadtwerk am See sowie die Sparkasse Bodensee angemeldet. Die Veranstalter hoffen, dass sich noch weitere Kicker melden. Die Mannschaften, ob beim Alte-Herren-Turnier am Vortag oder beim Firmenturnier, sollen jeweils vier Mitglieder haben, von denen einer im Tor steht. „Letztes Jahr ging eine Spielzeit neun Minuten. Aber das war fast schon zu lang, weil es sehr anstrengend ist, auf dem Sand zu spielen“, sagt Segelbacher. Er geht davon aus, dass jede Mannschaft rund drei- bis viermal in dem Wettbewerb antreten muss.

Bei all den Turnieren steht eines für die Veranstalter im Fokus: „Es gibt zwar einen Pokal, aber der Spaß bei den Spielen soll im Vordergrund stehen“, sagt Segelbacher. Grundsätzlich gehe es bei den Beach Days nicht nur um Sport. „Jeder soll sich wohlfühlen und damit sind nicht nur die Sportler gemeint“, sagt Segelbacher.

Die Leute sollen dort verweilen und ein Bier trinken, schließlich sei die Lage der Arena direkt am See ideal. Segelbacher hofft, dass das Wetter während der gesamten Beach Days gut ist. „Die Turniere finden aber auch bei Regen statt“, sagt er. Markus Dufner, Geschäftsführer von MCD Sportmarketing, der die Beach Days organisiert, rechnet pro Tag mit rund 1000 Besuchern.

Aber auch einen Tag nach dem Beachsoccer-Tag zieht der Fußball nicht völlig aus der Beachvolleyball-Arena. Am Sonntag, 23. Juni, wird das Fußball-Weltmeisterschaftspiel Deutschland gegen Schweden beim Public Viewing übertragen. Anstoß ist um 20 Uhr.

Die Beach Days in Friedrichshafen finden in diesem Jahr zum dritten Mal statt. An insgesamt sechs Tagen werden dort mehrere Beachvolleyball-Turniere, aber auch Beachsoccer und Handball-Turniere angeboten. Los geht es am Dienstag, 19. Juni, um 10 Uhr.