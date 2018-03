Auf dem Frühjahrsmarkt gibt es wieder gebrauchte Fahrräder

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Samstag, 24.März, seinen traditionellen Fahrradgebrauchtmarkt in der Festhalle an der Scheffelstraße in Friedrichshafen. Das Angebot umfasst alle Arten von fahrtüchtigen Rädern, auch Dreiräder, Kettcars und Zubehör werden angenommen, heißt es in einer Ankündigung. Alle Fahrräder können auf einem großen Parcours Probe gefahren werden. ADFC-Vereinsmitglieder stehen den Käufern berantend zur Seite. Annahme ist von 9 bis 10 Uhr, der Verkauf beginnt um 10 Uhr und endet um 12 Uhr. Spätestens bis 12 Uhr müssen Verkäufer ihre Räder oder den Verkaufserlös abgeholt haben. Die Annahmegebühr beträgt acht Euro je Rad, für ADFC-Mitglieder vier Euro. Kinderräder mit einer Reifengröße bis 20 Zoll sind kostenlos. Foto: ADFC