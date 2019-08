Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag in mehrere Kellerräume des City-Towers am Buchhornplatz eingebrochen. Der Unbekannte hatte zuvor eine Zugangstüre so präpariert, dass diese nicht ins Schloss fiel und daher ohne Schlüssel geöffnet werden konnte, berichtet die Polizei.

In dem Keller brach der Täter zwei Türen mit brachialer Gewalt auf und durchsuchte die Räume. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts, da in den Räumen lediglich Mobiliar gelagert wurde. Da bis vor Kurzem in dem Keller auch Alkohol lagerte, der aber zwischenzeitlich entfernt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Einbruch möglicherweise zur Beschaffung dienen sollte.