Er ist der Herr der (Ingolstädter) Ringe: Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstands der Audi AG. Stadler zählt zu den führenden deutschen Automobil-Managern und eröffnet am Mittwoch, 2. Februar, das Frühjahrssemester der Bürger-Universität an der Zeppelin Universität (ZU): Ab 19 Uhr spricht er auf dem ZU-Campus über das Thema „Audi – mit Vorsprung durch Technik die Zukunft gestalten“.

Stadler, 1963 in Titting im oberbayerischen Landkreis Eichstätt als Sohn eines Landwirts geboren, wuchs auf dem elterlichen Hof in der Nähe von Ingolstadt auf, wo er auch kräftig mit anpacken musste. Er studierte an der Fachhochschule Augsburg Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Unternehmensplanung/Controlling sowie Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft. Nach seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt begann er seine berufliche Laufbahn zunächst bei der Philips Kommunikations Industrie AG in Nürnberg.

1990 wechselte Stadler zur Audi AG nach Ingolstadt.Drei Jahre später wurde er zum Leiter des Generalsekretariats beim Vorstandsvorsitzenden des Volkswagen-Konzerns und von Januar 2002 an zusätzlich zum Leiter der Konzern-Produktplanung berufen. 2003 wurde Stadler Mitglied des Vorstands der Audi AG und übernahm die Verantwortung für den Geschäftsbereich Finanzen und Organisation. Seit dem 1. Januar 2007 ist Stadler Vorsitzender des Vorstands der Audi AG. In dieser Funktion wurde er 2010 außerdem in den Vorstand der Volkswagen AG berufen. Stadler wurde 2010 von einigen Wirtschaftsmedien zum „Unternehmer des Jahres“ gewählt.