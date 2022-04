Auch wenn's mal wieder länger dauert: Deshalb ist Friedrichshafen immer eine Reise wert

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Felsbrocke sind runterkracht

von de Alb ra auf d‘ B 8.

Drum gab’s am Drackensteiner Hang

a ziemlich lange Autoschlang.

Die sott me drum mit seinem Karre

jetzt oifach weiträumig umfahre.

Oft bleibt es uns au it erspart,

dass de Hafe me umfahrt.

En Unfall oder sei es nur

a Umgehungs-Tunnel-Rep‘ratur.

Von Lindau aus zum GZH,

fahrt dann me mit em Dampfer na.

Auf de Bundesstraß ging’s au.

Dann hasch ab Oberdorf en Stau.

Oder, des isch no mal scheener,

went von Meersburg sie zum Dehner:

Mit dem Bus nach Markdorf düsen.

Det verlasset se dann diesen.

Weil von da me fahre ka

mit des Bodesee-es Gürtel-Bah‘.

Bis Rotemoos a Fahrkart kaufe.

Von det ka me zum Dehner laufe.

Quasi oifach bisch du durch

kommscht aus Richtung Ravensburch,

falls du willsch – Kultur hat Wert –

in die Schlosskirch zum Konzert:

Ab RV mit Goißbockbah‘,

kommsch im Stadtbah’hof du a.

Da danach auf Schuschters Rappe

bis hinauf zur Schlosskirch dappe.

Doch moin i, und bin mir im Klare:

De Hafe sott me nie umfahre;

er isch, wie me ermittelt hat,

am Bodesee die schönschte Stadt!