Auch Storch Paulchen fliegt nun in Richtung Süden

Dass es vergleichsweise viel Platz gibt im Riedernen Storchenhorst, dass drei der vier flügge gewordenen Jungstörche sich in Richtung Süden verabschiedet haben, davon hat sie SZ schon vor einigen Wochen berichtet. Lediglich das Schicksal von Nachzügler „Paulchen“ war bisher noch ungeklärt. Doch jetzt kommen erfreuliche Nachrichten von Storchenvater Thomas Wurst.

„Schon als seine drei Geschwister zum Jungfernflug starteten, war Paulchen in seiner Entwicklung einfach noch etwas zurück. Man sah deutlich, dass seine Schwungfedern noch nicht richtig ausgebildet waren“, berichtet Wurst. Das Nesthäkchen sei tagelang allein im Nest gesessen und habe sehnsuchtsvoll darauf gewartet, auch endlich mal durchstarten zu können. Das Blitzlicht eines „Paparazzi“ sei letztendlich dafür verantwortlich gewesen, dass Paulchen erschrocken und kurzerhand aus dem Nest geflattert sei. „Allerdings ist er nicht weit gekommen. Er fand sich auf dem Boden wieder und war zum Glück aber nicht verletzt“, so Thomas Wurst weiter. Also sei nichts anderes übriggeblieben, als den freilaufenden Jungstorch zwischen vielen alten Obstbäumen wieder einzufangen – was offenbar alles andere als leicht war. Und so machte der Storchenexperte auch zum ersten Mal Bekanntschaft mit einem schmerzhaften Storchenbiss in seinem Handballen.

Eine Besonderheit

Die von Thomas Wurst telefonisch um Rat gebetene Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums habe ihn ermutigt, Paulchen mit Hilfe einer langen Leiter wieder ins Nest zu setzen. Ein anderer Vorschlag kam von der Storchenaufzuchtstation beim Affenberg Salem. Und so kam der Jungstorch in die dortige weitläufige Voliere und wurde zusammen mit einem zweiten Jungstorch, der wegen eines gebrochenen Flügels „eingeliefert“ worden war, schnell zu einem echten Publikumsliebling. Spannend war auch die weitere Entwicklung. Nach fünf Wochen Freiheitsentzug sei Paulchen aus der Voliere in die Freiheit entlassen worden, worauf er umgehend ein nahegelegenes Storchennest „besetzt“ habe, sagt Thomas Wurst. Um ihn in der Menge anderer Störche zu erkennen, sei er zuvor mit grüner, wasserlöslicher Farbe leicht besprüht worden. „Zwei Wochen lang zog er seine Kreise über dem Affenberg und trat vor wenigen Tagen doch noch die Reise in den Süden an – allerdings nicht mit Altersgenossen, sondern mit Altstörchen“, freut sich Thomas Wurst. Auch für ihn geht damit ein aufregendes, aber auch sehr erfolgreiches Storchenjahr zu Ende. Dass seine vier Jungstörche alle durchgebracht werden konnte, ist schließlich alles andere als selbstverständlich. Auf ein Neues im Storchenjahr 2019