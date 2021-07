Auch ohne Seehasenfest bekommen die Erstklässler ihren Hasenklee

Obwohl das Seehasenfest auch in diesem Jahr ausfallen muss, sollen die Häfler Erstklässler ihren Hasenklee bekommen, so die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Dem Seehas, seinen vielen Helfern und Unterstützern und Oberbürgermeister Andreas Brand sei das wichtig. Jetzt wurde der Hasenklee schon mal gepackt.

Vor wenigen Tagen trafen sich in der Schule Fischbach wieder fleißige Helfer, um den diesjährigen Hasenklee für die Erstklässler zu packen, so heißt es in der Mitteilung. Traditionell werde das Packen von einer vierten Klasse der Grundschule Fischbach, zusammen mit Lehrern und weiteren Helfern übernommen. Coronabedingt machten das in diesem Jahr ausschließlich Erwachsene.

Beim Packen halfen dem Seehas zwei „Alt-Seehasen“ sowie Vertreter des DLRG und der Schule Fischbach sowie Mitglieder des Seehasenpräsidiums. Das Helferteam wurde unterstützt von Christine Waggershauser, die als Mitglied des Seehasenpräsdiums für die Organisation des Hasenklees zuständig ist.

Was im Hasenklee drin ist, wird noch nicht verraten – nur so viel: Stadt, Stadtwerk am See und Medienhaus am See haben wieder mitgeholfen, dass es auch in diesem Jahr etwas für die Erstklässler gibt.

Der Seehas wird jetzt noch dafür sorgen, dass der Hasenklee pünktlich zur Seehasenwoche in die Schulen und zu den Erstklässlern kommt. Dass das klappt, hat er ja im vergangenen Jahr schon bewiesen. Und nächstes Jahr will er dann wieder mit uns feiern.