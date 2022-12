Auch mit 75 noch kraftvoll, poetisch, kämpferisch: Konstantin Wecker begeistert das GZH

Nein, Konstantin Wecker ist kein junger Mann mehr. Aber dass der Liedermacher aus München im Juni 75 Jahre alt geworden ist, mag man kaum glauben, wenn man ihn am Dienstagabend drei Stunden lang auf der Bühne des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH) erlebt hat: kraftvoll, poetisch, kämpferisch, zärtlich und mittlerweile fast so weise, wie es seine Texte schon vor 50 Jahren waren.

Zu Beginn kommt er alleine auf die Bühne, ohne Tamtam, in schlichtes Grau und Schwarz gekleidet, und spielt „Ich singe, weil ich ein Lied hab’“, das Motto seiner Tour zum 75. Geburtstag. Zunächst meint man, seine Stimme sei dünner, brüchiger geworden, was angesichts von 50 Jahren auf der Bühne (oder mehr als 60, wenn man die Zeit im Knabensopran dazuzählt) auch kein Wunder wäre, ausschweifenden Lebenswandel inklusive.

Im Laufe des Abends, der erst um viertel nach elf und nach mehreren Zugaben endet, wird aber klar, dass er vor allem anders betont, akzentuiert, immer noch ein großer Liedersänger ist.

Mehr als Musik

Wobei ein Konzert mit Konstantin Wecker stets mehr ist als Musik. Er erzählt – von den Anfängen in den 70er-Jahren bis in die Jetztzeit – aus seinem Leben und von der Entstehungsgeschichte der Songs, mal plaudernd, mal ablesend, und trägt Gedichte vor, eigene und die anderer großer Poeten. Dabei hat nicht nur er musikalisch immer noch viel zu bieten, sondern auch seine großartige Band mit Fany Kammerlander (Cello), Norbert Nagel (Saxophon, Klarinette und Querflöte), Jürgen Spitschka (Schlagzeug) und natürlich Jo Barnickel (Klavier).

Wecker-Klassiker wie „Bleib nicht liegen“, „Der alte Kaiser“ und „Wenn unsre Brüder kommen“ sind so in neuem musikalischen Gewand zu hören, aber auch seltener gespielte Lieder wie „Schafft Huren, Diebe, Ketzer her“ begeistern das Publikum, das nicht mit Beifall spart und am Ende fast komplett steht. Es ist mit Wecker gealtert, nicht alle halten die mehr als drei Stunden durch und verlassen den vollen Hugo-Eckener-Saal schon während der Zugaben. Eins hat sich im Vergleich zu früher nicht verändert: Es sind vor allem Zuhörerinnen, die Wecker förmlich an den Lippen kleben – nicht nur als er „Questa nuova Realtà“ singt und dabei eine große Runde durch den Saal dreht.

Seit Jahrzehnten treu

Inhaltlich ist sich Wecker seit Jahrzehnten treu geblieben: Er singt von der Liebe, von der Zärtlichkeit, von der Lust, vom Leben. Er bezieht Position gegen alles, was von rechts kommt, nicht nur in der Hymne „Sage Nein!“. Er erzählt, dass er sich schon immer vor allem für „Nicht-Christian-Lindners“ interessiert hat. Er bedankt sich bei all den starken Frauen in seinem Leben, die es geschafft hätten, aus dem Macho einen „überzeugten Feministen“ zu machen. Wecker ist und bleibt Pazifist. Und vor allem: „Im Grunde meines Herzens war ich immer ein Anarchist.“ Nicht ideologisch, nicht verbohrt, sondern voller Naivität und Sehnsucht. Man glaubt ihm einfach, wenn er sagt: „Ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt.“