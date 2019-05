Auch in Friedrichshafen legen die Grünen kräftig zu

Auch in Friedrichshafen haben CDU und SPD bei der Europawahl herbe Verluste hinnehmen müssen. Die Union landete bei 30,6 Prozent, 9,6 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2014. Die SPD stürzte auf 13,2 Prozent ab (minus 10,5 Prozentpunkte). Gewinner sind die Grünen, für die 23,5 Prozent der Häfler Wähler stimmten (plus 11,3). Die AfD erreichte10,4 Prozent (plus 3,3), die FDP 6,2 Prozent (plus 2,5) und die Linke 3,2 Prozent (minus 0,2). Die Wahlbeteiligung lag bei 60,2 Prozent (plus 13 Prozentpunkte).