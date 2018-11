Auch in Friedrichshafen fehlen Fachkräfte

Lebhafte und spannende Diskussionen hat es am Mittwochabend bei einer Podiumsveranstaltung unter dem Titel „Fachkräftegewinnung heißt Zukunftssicherung – wie Politik und Handwerk diese Herausforderung meistern wollen“ gegeben. Veranstalter war die Bildungsakademie der Handwerkskammer Ulm.

„Es gibt immer noch Unternehmen, die den Fachkräftemangel für einen Mythos halten“, berichtete Susanne Schwaderer von der Handwerkskammer in ihrem Eingangs-Statement. Dabei sei er in der Bodenseeregion, aber auch in ganz Deutschland längst angekommen. Auf der einen Seite gebe es prall gefüllte Auftragsbücher bei vielen Unternehmen und Handwerksbetrieben, aber viel zu wenig Mitarbeiter, die diese Aufträge abarbeiten könnten. In der Gastronomie und in der Pflege sehe es noch düsterer aus.

Der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU) bestätigte diesen Trend: „Nach dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist der Fachkräftemangel das größte Risiko für die Wirtschaft“, sagte er. Es brauche eine Vielzahl von Maßnahmen, um diesem Mangel zu begegnen. „Wir haben Stärken in Deutschland, die wir stärken müssen, dazu zählt auch das duale System“, erläuterte er. Er verwies auf das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz, das eine große Herausforderung sei in Bezug auf Alter, Sprachkenntnisse und Berufsabschluss der Zuwanderer. „Bei Arbeitskräften aus Europa und den Nicht-EU-Staaten müssen wir flexibler werden“, forderte er.

Martin Hennings, Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen, moderierte die Veranstaltung. „Ich kenne den Fachkräftemangel aus eigener Erfahrung. Früher gab es für ein Volontariat 50 bis 80 Bewerbungen, heute sind es vielleicht noch fünf“, beschrieb er die Situation.

Gottfried Härle, Geschäftsführer der Brauerei Härle in Leutkirch, gründete zusammen mit anderen Unternehmen die Initiative „Bleiberecht für Geflüchtete in Arbeit“. Zwischenzeitlich gebe es wieder mehr Bewerbungen für den Beruf des Brauers und des Mälzers, darunter auch Frauen, so Härle. Es fehlten akut Leergutsortierer, Lagerarbeiter und Staplerfahrer. „Wir haben deshalb 2015 fünf Geflüchtete eingestellt, das war ein Versuch“, erzählte er.

Die Leiterin der Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Friedrichshafen, Döndü Özkan, erläuterte ihre Sicht auf den Fachkräftemangel. „Wir betreuen im Bodenseekreis 2000 Kunden. Diese Menschen möchten wir in den Bereichen Industrie, Hotellerie und Gastronomie, aber auch in der Pflege fit machen“, sagte sie. Dafür gebe es verschiedene Projekte, die auch finanziell gefördert würden. 20 Millionen Euro stünden zur Verfügung für Menschen mit einer Beeinträchtigung. „Leider wird das Geld nicht abgerufen“, bedauerte sie und ermunterte Unternehmen und Interessierte auf die Arbeitsagentur zuzukommen. Einen Eingliederungszuschuss für sechs bis zwölf Monate gebe es für Arbeitgeber, die Geflüchtete einstellen. Jugendlichen empfiehlt sie, für ihre Berufsausbildung einen Bereich zu wählen, der ihnen Spaß mache, der sie begeistere.

Alexandra Natter, Personalberaterin der Handwerkskammer Ulm, erklärte, dass gerade im Handwerk der Fachkräftemangel extrem spürbar sei. In erster Linie äußere sich das für Kunden in langen Wartezeiten, aber auch der Inhaber merke das, weil er sich oft übermäßig einbringe. Ihre Tipps für Betriebe, die für eine gute und erfolgreiche Ausbildung sorgen möchten: „Halten Sie eine enge Bindung zur Berufsschule und pflegen sie regelmäßig den Kontakt zu ihren Auszubildenden, um reagieren zu können, wenn etwas nicht so läuft.“

Einig waren sich die Teilnehmer darin, die Qualität der Gesellenausbildung nicht abzusenken. Vorstellen können sie sich allerdings eine sogenannte Fachwerkerausbildung für Menschen, die zwar gute praktische Fähigkeiten hätten, aber in der Theorie Schwächen aufwiesen. Lothar Riebsamen wünschte sich mehr Anerkennung für handwerkliche Berufe, sowohl finanziell als auch gesellschaftlich. „Nicht jedes Kind muss Abitur machen. Die Berufswahl sollte an das Talent angepasst werden“, appellierte er auch an die Eltern. Gottfried Härle wünschte sich von der Politik eine schnelle und praktikable Lösung für die Einstellung von Geflüchteten oder Zuwanderern. „Die Auflagen müssen weniger und vor allem einheitlicher werden. Wir möchten keine Personalakten mit Papier füllen“, sagte er im Hinblick auf die Schwierigkeiten des Bleiberechts und bei der Erteilung einer Arbeitserlaubnis für Asylbewerber.

Anton Gindele, ehemaliger Präsident der Handwerkskammer Ulm und Besitzer einer Schreinerei in Horgenzell, lobte die Fähigkeiten von Frauen im Handwerk: „Wenn Mädchen einen Handwerksberuf erlernen, sind sie vorne mit dabei.“ Bei den Schreinern seien 20 Prozent der Auszubildenden Frauen. Auch das sei ein Mittel, um Fachkräfte zu gewinnen. Nikola Gebert vom Jobcenter des Landratsamts Friedrichshafen ermutigte Handwerksbetriebe, sich an sie zu wenden. „Für Migranten gibt es eine Einstellungsqualifizierung, die bis zu zwölf Monate dauert und finanziert wird“, empfahl sie.