Sexuelle Gewalt findet in allen gesellschaftlichen Schichten statt und sie hat weitreichende negative Folgen für die Entwicklung der Betroffenen. Die Beratungsstelle Morgenrot, Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren Angehörige sowie auch pädagogische Fachkräfte in Friedrichshafen bietet auch in Corona-Zeiten Unterstützung und Hilfe für Betroffene an und setzt sich parteilich für Opfer von sexuellem Missbrauch ein.

„Wir sind über feste und regelmäßige Service-Zeiten von Montag bis Donnerstag gut erreichbar und stehen trotz Corona-Einschränkungen für Gespräche und Beratungen zur Verfügung – persönlich und digital“, so Iris Gerster, Leiterin der Beratungsstelle, in einer Morgenrot-Pressemitteilung. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit braucht man für gefährdete Personen einen schnellen und niederschwelligen Zugang.“

Morgenrot wurde im Mai 2016 in Friedrichshafen als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren Angehörige und Vertrauenspersonen sowie pädagogische Fachkräfte eröffnet. Die Beratungsstelle ist für den gesamten Bodenseekreis zuständig und hat eine Außenstelle in Überlingen. Rund 280 Fälle haben die Fachberaterinnen von Morgenrot – Iris Gerster und Nicole Schäfer – seither begleitet. „Rund 60 Prozent der Fälle betreffen von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder“, berichtet Nicole Schäfer. In allen Altersgruppen dominiere die Zahl der betroffenen Mädchen deutlich. Die Täter stammen überwiegend aus dem familiären und sozialen Umfeld der Opfer.

Die Zugänge zur Beratungsstelle Morgenrot sind vielfältig: Kontakte erfolgen über pädagogische Fachkräfte und Jugendamtsmitarbeiter, Eltern- oder Familienangehörige, selbst Betroffene oder Vertrauenspersonen. Terminanfragen sind auch über das Kontaktformular auf der Homepage möglich. Das niederschwellige Angebot ist für die Ratsuchenden kostenfrei. „Wir unterliegen der Schweigepflicht“, betont Nicole Schäfer. Auch anonyme Beratungen sind möglich.

Im Zuge von Corona nutzt das Morgenrot-Beratungsteam aktuell vor allem digitale Kommunikationsmöglichkeiten. Zahlreiche Beratungen und Gespräche erfolgen am Telefon, per Video oder über neue Kommunikationsformate wie „walk and talk“. „Persönliche Face-to-Face-Beratungen sind in Kinderschutzverfahren und Beratungen, die einen persönlichen Kontakt erfordern, unter Einhaltung des Hygienekonzeptes möglich“, sagt Iris Gerster.