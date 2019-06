Nicht nur Kleider machen Leute – auch schicke Hüte können zu einer pfiffigen Gesamterscheinung beitragen. Das hat die diesjährige Hutmodenschau auf dem Schlemmermarkt unter der Regie von Britt Anthoni wieder bewiesen.

Aus Lindau, Meersburg, Meckenbeuren, Leutkirch, Krauchenwies – natürlich auch aus Friedrichshafen kamen modebewusste Damen, um bei strahlendem Sonnenschein auf dem roten Teppich am Adenauerplatz oder beim anschließenden Hutspaziergang viele begeisterte Blicke auf sich zu ziehen. Und immerhin auch ein paar Männer. Sie kamen zwar nicht alle aus Panama – ihre Kopfbedeckungen hatten in der Regel mit diesem Land aber schon was zu tun. „Hüte runden das Outfit perfekt ab“, sagt eine, die es wissen muss: Mit von der Partie war natürlich auch wieder Vanessa Höss aus Lindenberg, die im vergangenen Jahr zur Deutschen Hutkönigin gewählt worden war. Dass man gut behütet immer für Aufmerksamkeit sorgt, dafür ist sie das beste Beispiel. Gefragt sei sie aber auch bei vielen Veranstaltungen, wie etwa bei der Grünen Woche in Berlin oder beim Pferderennen in Iffezheim, sagt die junge Frau, die ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften ein Modedesign-Studium hat folgen lassen.

„Ohne Hut geht’s mir nicht gut“, sagt Britt Anthoni. Sie hat sich seit vielen Jahren als leidenschaftliches Hobby der Hutmacherkunst verschrieben und präsentierte auch in diesem Jahr wieder größtenteils selbstgefertigte Unikate, darunter viele verspielte „Fascinators“, deren Gestaltung die Kreativität der Modistin ganz besonders zum Ausdruck bringen – und bei unterschiedlichsten Anlässe zu tragen sind. Modisch behütet zeigte sich ebenfalls die Häflerin Marion Dringenberg, die mit ihrer Freundin Svetlana Schmidt auf den Schlemmermarkt gekommen ist. „Hüte strahlen eine gewisse Eleganz aus, sind immer etwas Besonderes und eine willkommene Abwechslung zum Alltag“, sagt sie.