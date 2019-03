Auch die Oilinger Jugend feiert eine tolle Fasnetsparty

In der Rotach-Halle Ailingen haben die Jugendlichen am Fasnetssamstag eine tolle Fasnetsparty gefeiert. Tags darauf strömten jede Menge kleiner Narren zum Kinderball in die Halle. Die Narrenzunft Ailingen ist mit beiden Bällen rundum zufrieden, was der Veranstalter mit einem lauten „Ali - Gero“ zusammenfasst.

Beim Jugendball gab es zu Klängen von DJ Markus eine coole Lasershow, alkoholfreie Cocktails und beste Fasnetsstimmung. Die Tanzgruppe der Jugendlichen der NZ Berg sorgte für gute Laune. Und auch die Band Fötzles Brass spielte und sorgte für „reinste Euphorie“, wie der Veranstalter schreibt.

Tags darauf feierten an selber Stelle beim Kinderball die ganz kleinen Narren. Die charmanten Moderatoren Dampfikus und Luftikus eröffneten eine Spielstraße mit verschieden Aktionen und führten die kleinen Narren froh gelaunt durch den Nachmittag. DJ Markus lieferte wieder Songs zum Mitsingen und Tanzen und das Gratis Popcorn erfreute die Kinderherzen. Nach vielen Tanzrunden und närrisch guter Laune mit toller Musik ging der Kinderball schließlich am späten Nachmittag zu Ende.