Das Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) an der Zeppelin- Universität (ZU) hat sein zehnjähriges Bestehen begangen. Dies geschah im Rahmen des Friedrichshafener Familien-Frühlings, dem zweitägigen Unternehmerkongress des FIF für die ganze Familie, im Beisein von rund 250 Gästen, darunter Baden-Württembergs Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Nicole Hoffmeister-Kraut. „In keinem anderen Bundesland tragen Familienunternehmen so viel zu Wachstum und Beschäftigung bei wie in Baden-Württemberg. Der Mittelstand ist innovativ aus Tradition. Durch Vernetzung und Kooperation können die eigenen Innovationspotenziale noch stärker aktiviert und der wirtschaftliche Erfolg nachhaltig gesichert werden“, betonte Hoffmeister-Kraut. „Deshalb braucht es Maßnahmen, die innovative Ökosysteme entstehen lassen. Die vor einigen Wochen verabschiedete KI-Strategie, die regionalen Digital Hubs, die Popup Labore und die Digitalisierungsprämie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, Zukunftsthemen wie die Digitalisierung oder KI in Familienunternehmen voranzubringen.“ Wichtig sei in unserer Gesellschaft wieder mehr Wertschätzung für das freie Unternehmertum. „Die Arbeit des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“

Der zweitägige Unternehmerkongress stand in diesem Jahr unter dem Thema „Zurück in die Zukunft?“ und befasste sich mit unterschiedlichsten Aspekten und Perspektiven zur Zukunft von Familienunternehmen.