Einen Ehrenplatz am Promi-Tisch mit bester Sicht, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, freie Speisen und Getränke, individuell anpassbare Lautstärke der Musik und das alles bei freiem Eintritt. Das Publikum ist den Veranstaltern außerdem sowohl maskiert, als auch in eleganter Abendrobe willkommen. Wer würde sich nicht einen solchen Bürgerball wünschen? Die Elferräte – im Volksmund „die schönsten Männer der Stadt“ – machen’s möglich: Die Herren weichen nämlich vom ursprünglich geplanten Motto „Zirkus Gockelini“ ab und laden inner- und außerhäflerische Fasnetsfreunde zum „Virtuellen Bürgerball 2021“ am Freitag, 5. Februar, ab 20 Uhr in ihr eigenes Wohnzimmer ein. Einfach den PC einschalten und www.seegockel.de wählen. In einem Video-Clip ist laut Pressemitteilung zu sehen, wie die Elferräte mit Witz und Ironie die fasnetsabstinente Situation auf die Schippe nehmen. Bereits am Dienstag, 2. Februar gibt es ab 20 Uhr einen Vorgeschmack darauf.