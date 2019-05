Auch der Beachbasketball-Cup bleibt im Hafen

Die Basketballer hatten Wetterglück: Beim erstmals an den Beach Days ausgetragenen Basketball-Cup lachte für die zehn Teams die Sonne. Dribbeln klappte aber im Sand nicht, trotzdem zeigten die Spitzenteams mit rasantem Passspiel und gelungenen Distanzwürfen ihre im Spielbetrieb erworbene Routine. Das „To Tedd Team“ von den Bodensee Basketballern setzte sich im Halbfinale gegen die Ravensburger „Currywurst mit Pommes“ durch und gewann dann auch das Finale gegen die ebenfalls aus Ravensburg kommenden „Stiefelz“. Die Ergebnisse des Beachbasketball-Cups: 1. To Tedd Team; 2. Stiefelz; 3. Currywurst mit Pommes und 4. The Golden Boys Das Foto zeigt die Sieger, das „To Tedd Team“ aus Friedrichshafen, das den ersten TeleData Beachbasketball-Cup holte. Foto: Günter Kram