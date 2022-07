Auch beim Streit um Schulstandort und Klima gilt: Mehrheit entscheidet

Die gute Nachricht: Auch wenn die Albert-Merglen-Schule neben dem Friedhof gebaut wird, geht die Welt nicht unter. Wäre sie übrigens auch nicht, wenn das Gebäude an alter Stelle neu errichtet worden wäre. Angesichts der Vehemenz der Auseinandersetzung konnte man in den letzten Tagen ja schon den Eindruck gewinnen, dass die Zukunft des Planeten von der Entscheidung abhängt, die der Gemeinderat am Montagabend gefällt hat.

Dabei gab es bei dem Thema kein „falsch“ und „richtig“. Es war eine Abwägung verschiedener Argumente. Dass Räte und Betroffene, Bürgerinnen und Bürger diskutieren, auch leidenschaftlich streiten, das ist gut und richtig so. Schwierig wird der Diskurs allerdings dann, wenn es persönlich wird.

Bedenklich ist auch, wenn sich Akteure – weil sie sich im Recht fühlen – automatisch davon ausgehen, dass sie auch in der Mehrheit sind. Wer so denkt und handelt, läuft Gefahr, sich nicht mehr an gängige Spielregeln zu halten. Eine gefährliche Entwicklung, die demokratische Prozesse erschwert.

Denn darum geht es ja letztlich: Es wurde ausführlich argumentiert und diskutiert, dann wurde abgestimmt. Und die Mehrheit entscheidet. Das müssen nun auch die akzeptieren, die verloren haben (egal ob sie im Rat sitzen und freitags demonstrieren). Ansonsten droht unser Gemeinwesen handlungsunfähig zu werden.