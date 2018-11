Der Geschwindigkeitssymiley an der Eugenstraße hat bisher auch gelächelt, wenn Autofahrer schneller als mit den vorgegebene 30 Kilometern pro Stunde auf der Straße unterwegs waren. Ein technischer Fehler sei dort aufgetreten, durch den die Grenze für die Höchstgeschwindigkeit falsch gesetzt wurde. Das teilt eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen mit.

Im Laufe des Dienstagvormittags sei der Fehler bereits behoben worden. Der Smiley in der Eugenstraße ist seit Dienstag, 13. November, aktiv. Die Stadt hat mehrere dieser Smileys, die sie abwechselnd im Stadtgebiet aktiviert, um zu prüfen, wie häufig in bestimmten Straßen und Abschnitten die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird. In der Eugenstraße ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde festgelegt.