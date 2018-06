Viele, und es werden immer mehr, ziehen an einem Strang, rühren die Werbetrommel für die Technik. Dass diese nicht nur grau und trocken ist, sondern vor allem auch faszinierend sein kann, das wollen die Macher der 3. Langen Nacht der Technik und Innovation einmal mehr in die Köpfe der Menschen in und rund um Friedrichshafen tragen.

Bei der Premiere wie bei der dritten Auflage am 7. Juni gilt: „Wir wollen Technik erlebbar und greifbar machen“ sagt Peter Hauswald: Der Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen nennt aber auch noch einen weiteren wichtigen Beweggrund, warum heute 23 Partner aus Industrie, Bildung und öffentlichem Dienst, die „lange Nacht“ stemmen. „Wir wollen auf die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in unserer Stadt aufmerksam machen, junge Menschen für die Technik gewinnen.“ Männer wie Frauen gleichermaßen. Keine Frage, auch der Industriestandort Friedrichshafen muss in Sachen Nachwuchssicherung die Ärmel hochkrempeln. Der Kampf um Azubis und Fachkräftemangel im Ingenieurbereich lässt grüßen.

Das Wort „innovativ“ im Veranstaltungstitel darf durchaus programmatisch betrachtet werden. Zum einen, weil es (innovative) Neuerungen gibt. So steigen immer mehr Partner ins Boot ein. Erstmals mit von der Partie sind etwa Liebherr (mit seiner Aerospace-Sparte), auch Firmen von auswärts wie ifm (Tettnang) oder Dornier Lindau. Und, die Messe bietet eine Messe in sich. Laut Hauswald „steppt dort der Bär“. Mit Cassidian, Coach4future, dem Dornier Museum, NewTec, Südwestmetall (neben der Stadt und den Stadtverkehren ein Sponsor der langen Nacht), der Wirtschaftsförderung oder der ZF. Apropos ZF. Nach Worten von Unternehmenssprecher Martin Demel zeigt das Unternehmen „erstmals ZF von innen“: Es gibt Führungen durch die Montage im Werk II, man nutzt die Versuchsstrecke mit Mit- und Demofahrten und es gibt Einblicke in einen typischen Ingenieur-Arbeitsplatz. Sei es in Sachen CAD oder einen Akustik-Arbeitsplatz.

Ansonsten: Begreifbar und erlebbar muss die Technik eben sein. Sei es rund um Grundfertigkeiten wie in der Wissenswerkstatt, sei es bei tiefergehender Technik. Wie schnell fahren Modellautos auf einer Carrera-Rennbahn oder wie fliegt man einen Modellhubschrauber heißt es bei Cassidian, Tognun ermöglicht eine virtuelle Reise durch einen Motor in 3D, präsentiert sein Gesundheitsmanagement und lädt ein zum Strampeln auf Spinning-Räder, damit man/frau die eigenen Laktatwerte messen kann. T-City beziehungsweise das Nachfolgeprojekt „Vernetzte Mobilität“ beschäftigt sich unter anderem mit E-Car-Sharing und die Duale Hochschule(DHBW) verspricht „Fahrspaß mit der Sonne im Tank.“ Klar, vor dem Hintergrund von E-Bikes auf dem Vormarsch heißt das Motto auch „mobil in der Stadt“. Für Mobilität in der „Langen Nacht“ sorgen die Häfler Stadtverkehre mit einem kostenlosem LNTI- ÖPNV im 15 Minuten Takt. Man kann freilich auch E-Bike-technisch zwischen den einzelnen Technik-Stationen unterwegs sein. Bürgermeister Peter Hauswald hat sich für dieses (innovative) Transportmittel bei der Pressekonferenz besonders stark gemacht.

Die lange Nacht läuft von 17 bis 23 Uhr. Eintritt und Fahrpreis für den ÖPNV sind kostenlos.