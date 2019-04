An mindestens drei geparkten Fahrzeugen haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 2 und 3.30 Uhr im Bereich Waltostraße/Kirchbühl die Außenspiegel beschädigt, indem sie diese abschlugen oder abtraten. Bei mindestens zwei weiteren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel nach vorne geklappt, hier entstand augenscheinlich kein Schaden, teilt die Polizei mit.