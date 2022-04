Atze Schröder kommt nach Friedrichshafen

Seit März ist Atze Schröder wieder auf Tournee und hat laut Mitteilung sofort gemerkt, wie sehr er die Bühne und seine Fans vermisst hat. Ergänzend zu den Nachholterminen 2023 hat er deshalb eine Reihe von Zusatzshows angekündigt, darunter am 18. Januar in Friedrichshafen.

Mit „Echte Gefühle“ bringt er sein Erfolgsprogramm auf die Bühne. „Alles Lüge“, sagte schon Rio Reiser, der König von Deutschland. Nichts ist mehr echt: Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten, getürkte Software. Jeder tut nur noch so „als ob“, alle bluffen. Wirr ist das Volk. Da kann nur noch einer helfen: Atze Schröder, Gralshüter aller Pointen, mit seinem Programm „Echte Gefühle“, heißt es.

Mit „Echte Gefühle“ zeigt sich Atze wieder in Bestform. Nie war er wichtiger als heute, denn in seinem Programm spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit. Denn Atze weiß: Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl. Denn keiner weiß besser als Atze: Gefühle aus dem Leben raus lassen bringt gar nichts – denn echte Gefühle kommen immer wieder zurück.