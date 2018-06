Attacke des Grafen: Stadt gibt sich gelassen

Albrecht Graf von Brandstein-Zeppelin hat am Donnerstag für einen Paukenschlag gesorgt: Der Urenkel des Grafen Zeppelin will der Stadt Friedrichshafen die Zeppelin-Stiftung entreißen. Oberbürgermeister Andreas Brand und die Chefs der vier großen Gemeinderatsfraktionen, die mit dem OB den Stiftungsrat bilden, zeigen sich von der Attacke überrascht – aber nicht beunruhigt.

Der OB betont, dass er die Gründung der Zeppelin-Stiftung in der Trägerschaft der Stadt für rechtlich einwandfrei hält. Brand: „Die Zeppelin-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Sie ist selbstlos tätig“ und fördere unter anderem Wissenschaft, Bildung, Kultur, Kinder- und Jugendhilfe, Altenhilfe, Sport und das Gesundheitswesen. Die „zuständigen Finanzbehörden haben im Übrigen die Stiftungssatzung geprüft“ und prüften jährlich, dass die Mittel entsprechend der Vorschriften verwendet werden.

„Wir sehen dem nun offensichtlich erneut anstehenden Versuch, die Rechtsverhältnisse der Stiftung rückgängig zu machen, mit dem notwendigen Ernst, aber auch mit einer aus unserer Sicht begründeten Gelassenheit entgegen und gehen von einer aus unserer Sicht gesicherten Rechtsposition aus“, sagt Brand.

„Überraschend und bedauerlich“

Gemeinderat Achim Brotzer (CDU) hält das Ansinnen des Grafen für „mehr als überraschend und bedauerlich“. Seines Wissens nach seien die juristischen Fragen längst rechtsverbindlich geklärt. „Aber es bleibt ja schließlich jedem offen, sein vermeintliches Recht aus persönlichen Motiven zu suchen“, sagt Brotzer.

Auch Eberhard Ortlieb (Freie Wähler) geht davon aus, dass der Übergang der Zeppelin-Stiftung an die Stadt 1947 „rechtmäßig war“. Ortlieb weist auf einen Landtagsbeschluss hin, der die Vorgänge ähnlich bewertete. „Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, dass die Stiftung in die ursprüngliche Form zurückversetzt wird. Dann wäre all das, wo die Stiftung etwas Gutes für die Bevölkerung tut, Makulatur.“

Dieter Stauber (SPD) glaubt nicht, dass die Stiftungskonstruktion rückwirkend für unrechtmäßig erklärt werden kann. Nachdem die Zeppelin-Stiftung in der Vergangenheit öfters hinterfragt worden war, kann er sich nicht vorstellen, welche neuen Erkenntnisse bei einer Überprüfung durch das Regierungspräsidium aufkommen sollten. Der SPD-Rat wundert sich über einen „einseitigen Akt“, der in Widerspruch stehe zum „traditionell guten Verhältnis“, das die Zeppelin-Nachfahren und Friedrichshafen pflegten. Ein Ausfall der Stiftung? „Das hätte natürlich sehr negative Folgen“, betont er.

Mathilde Gombert (Grüne) zeigt sich „überrascht, dass Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin einen über 60 Jahre alten rechtsgültigen Zustand anficht“. Bei den Grünen geht man davon aus, dass die damalige Entscheidung auf Grundlage geltenden Rechts getroffen wurde. „Wir bleiben ruhig und warten ab, was das Regierungspräsidium entscheidet“, sagt Gombert. Sie geht davon aus, „dass der jetzige Zustand bestätigt wird“. Und wenn nicht? „Darüber möchte ich nicht spekulieren“, sagt die Fraktionssprecherin. Auch zu Motiven von Brandenstein-Zeppelin möchte sie sich nicht äußern.

Motiv Wiedergutmachung?

Josef Büchelmaier, von 2001 bis 2009 Oberbürgermeister von Friedrichshafen, zeigt sich über den Vorstoß von Brandenstein-Zeppelin „sehr verwundert“. Er habe nie daran gezweifelt, dass die Stiftung rechtlich abgesichert ist. In seiner Amtszeit wurde die Stiftungssatzung überarbeitet. Mit Graf Brandenstein sei er immer wieder in Kontakt gewesen. „Ja, er wollte wieder in den ZF-Aufsichtsrat und hat immer wieder versucht, an die Familientradition anzuknüpfen“, sagt Büchelmaier. Über seine Motive könne er nur spekulieren. Der Gedanke der Wiedergutmachung spiele bei ihm auf jeden Fall eine große Rolle.

Ein Sprecher der ZF, deren Hauptktionär die Stiftung ist, betont, dass der Konzern „mit seiner heutigen Gesellschafterstruktur, insbesondere mit der Ausrichtung der Stiftungen auf Gemeinnützigkeit, sehr zufrieden“ sei. Den Antrag des Grafen auf Restitution der Stiftung wollte ZF nicht kommentieren. Auch die ebenfalls der Stiftung gehörende Zeppelin GmbH wollte sich nicht öffentlich äußern.

Der große Wohltäter

Die Zeppelin-Stiftung ist der große Wohltäter der Stadt, so mancher sieht in ihr sogar ein Füllhorn. Sie ist der Garant für hohe Lebensqualität, weil sie soziales und kulturelles Engagement in Friedrichshafen fördert, sei es in Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit und Pflegebereich, Kunst, Kultur oder auch Sport. Gespeist wird die Zeppelin-Stiftung mit den Dividenden ihrer drei großen Unternehmen ZF, Luftschiffbau Zeppelin und Zeppelin GmbH. Allein ZF überweist jährlich knapp 47 Millionen Euro. Für welchen Zweck das Geld verwendet wird, entscheidet der Gemeinderat. In den vergangenen Jahren wurden in Friedrichshafen einige Neubauten aus Stiftungsmitteln mitfinanziert, unter anderem das Medienhaus, die Volkshochschule, der neue Krankenhaus-Campus oder auch die Musikschule. Aktuell plant die Häfler Stadtverwaltung zwei neue Bäder, die zum Großteil von der Zeppelin-Stiftung bezahlt werden sollen: ein Freibad in Fischbach und ein Hallenbad im Sportpark. Das Budget hierfür liegt bei über 50 Millionen Euro. In einer anderen deutschen Stadt mit vergleichbar vielen Einwohnern wären solche Projekte wohl undenkbar.