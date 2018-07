Die Buchhandlungen Fiederer und Ravensbuch mit leeren Schaufenstern in der Häfler Innenstadt - mit diesem drohenden Zukunftsszenario wollen Jo Schober, Waltraud Peltz, Markus Schababerle und Karl Ludwig Biggel von der Attac-Gruppe Friedrichshafen-Tettnang ein rechtzeitiges Zeichen setzen. Am Samstag zeigten sie, wie die Innenstädte aussehen könnten, wenn nur noch überwiegendl bei Internet-Riesen wie beispielsweise Amazon eingekauft würde.

Durch die drohende Verdrängung des Einzelhandels wird nach Meinung von Jo Schober die Lebensqualität in den Innenstädte enorm abnehmen. Die Attac-Gruppe legte bei der Aktion am Samstagvormittag vor den Buchhandlungen Flugblätter aus, die über diese Missstände informieren. Darüber hinaus wollen sie aber auch aktiv etwas für die Attraktivität des Einzelhandels tun. Deshalb haben sie ein Maskottchen gebaut, den „Lesewurm“ (Bildmitte). Der wanderte am Samstag im Aktionszeitraum von 10 bis 13 Uhr öffentlichkeitswirksam zwischen den Buchhandlungen Ravensbuch und Fiederer hin und her.

Eltern, die während der Aktion einkauften , konnten ihre Kinder in beiden Buchhandlungen in Obhut geben. Ebenso wurden in beiden Buchhandlungen durch den Rezitator Timmo Strohm Buchlesungen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren angeboten.