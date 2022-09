ATC-Tanzpaar Wölki ist Landesmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Wettkampf in der Favoritenrolle zu bestreiten, kann auf der einen Seite beflügeln, kann aber auch eine Bürde sein. Für Michael und Susanne Wölki trifft wohl eher ersteres zu. Das Standard-Tanzpaar des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen fühlt sich wohl im Wettkampf. Da spielt es auch keine Rolle, dass im letzten Training vor der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg in Esslingen nicht alles wunschgemäß verlief. Entscheidend ist letztlich nur der offizielle Wettkampf, der direkte Wettstreit mit anderen Tanzpaaren. Und hier ließ das Paar Wölki nichts anbrennen. Bereits in der Vorrunde der Leistungsklasse Senioren III-B zeigten Wölkis, dass sie sich bei ihrer Landesmeisterschaft ganz vorn platzieren wollten. Mit 34 von 35 möglichen Wertungen zogen sie souverän in die Finalrunde ein. Jetzt sollte sie niemand mehr aufhalten. Die Finalrunde wurde zum Schaulaufen für das ATC-Tanzpaar. Der Auftritt war so überzeugend, dass Michael und Susanne Wölki in allen fünf Tänzen die Bestwertungen auf sich vereinen konnten. Goldmedaille und Landesmeister in der Klasse Senioren III-B Standard waren verdienter Lohn. Und den Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsklasse A gab es als Zugabe dazu.

Zum Feiern blieb dem ATC-Paar jedoch keine Zeit. Die Landesmeisterschaft der A-Klasse in den Standardtänzen wurde gleich im Anschluss ausgetragen. Als Neuzugang in dieser Klasse wollte sich das Paar Wölki diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die Vorrunde stellte erneut kein Problem dar. Das Friedrichshafener Paar zog souverän ins Finale ein. Und auch im Finale der A-Klasse bewies es sein Können und ließ die meisten A-Paare hinter sich. Während der Siegerehrung freuten sich Michael und Susanne Wölki über die Bronzemedaille in der für sie neuen Leistungsklasse.