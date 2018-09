Sechs baden-württembergische Standard-Paare der Hauptgruppe II-A sind zur Landesmeisterschaft in Ludwigsburg angetreten. Das Feld blieb überschaubar und die relativ kleine Tanzfläche war nicht überfüllt. Marcus und Diana Knappe somit vom ATC Graf Zeppelin waren am Ende sehr erfolgreich.

Wegen der niedrigen Starterzahl wurde die Landesmeisterschaft in nur einer Runde ausgetragen. Schon im Langsamen Walzer pulkten sich einige Paare immer wieder an gleichen Positionen und tanzten sich gegenseitig in den Weg. Marcus und Diana Knappe kamen deshalb nicht richtig zum Tanzen und mussten immer wieder neu starten. Die Wertungen streuten entsprechend weit auseinander und waren weit weg vom gesteckten Ziel des ATC-Paares. Und so setzte sich das Pech in den weiteren Tänzen fort. Nun ließen auch noch Souveränität und Lockerheit nach und statt des möglichen Landesmeistertitels blieb die Silbermedaille. Platz eins wäre möglich gewesen. Der Frust war verständlich. Da tröstet der mit der Platzierung erreichte Aufstieg in die Sonderklasse nur wenig.

Um so höher ist der weitere Turnierverlauf laut Vereinsbericht zu bewerten. Diana und Marcus Knappe entschlosseen sich, auch im Turnier der anschließenden Sonderklasse mitzutanzen. Sie hatten sich mit Platz zwei die letzte noch fehlende Aufstiegsplatzierung erkämpft. Mit dem Freiraum auf der Tanzfläche sollte es auch besser werden, da in der S-Klasse nur vier Paare antraten: zwei alteingesessene S-Paare und die beiden Aufsteigerpaare.

Vielversprechender Beginn

Der Langsame Walzer begann vielversprechend. Und dann passierte es: kurz vor Ende des Tanzes stürzte das Paar unglücklich - wieder im Gedränge. Glücklicherweise war der Sturz glimpflich ausgegangen und dem Paar war nichts passiert. Die Wertung: Platz drei. Der Tango lief gut, brachte aber keine Wende. In Führung lag jetzt eindeutig das „alteingesessene“ S-Paar Kollar/Bunzendahl aus Stuttgart, gefolgt von dem Siegerpaar der A-Klasse Siegwolf/Huuck aus Müllheim. Im dritten Tanz, dem Wiener Walzer lief es zunehmend besser. Marcus und Diana Knappe wurden belohnt mit Platz zwei. Als nach dem Slow Fox erneut die Majorität der besseren Wertungen für das ATC-Paar angezeigt wurde, war Gleichstand zwischen den beiden Aufsteigerpaaren erreicht. Angefeuert von den mitgereisten Schlachtenbummlern gab das ATC-Paar beim Quickstep alles, während ihre direkten Konkurrenten vor allem konditionell nachließen. Der verdiente Lohn war eine mehrheitliche Wertung auf Platz zwei für das ATC-Paar, sogar eine Wertung auf Platz eins war dabei. Das Aufsteigerduell hinter dem Siegerpaar aus Stuttgart war somit entschieden – für Marcus und Diana Knappe aus Friedrichshafen. Verständlich, dass sie die Silbermedaille aus dieser Landesmeisterschaft mit sichtlich großer Freude entgegennahmen.