Besser kann eine Wettkampfkarriere nicht beginnen: In einem spannenden Finalkampf haben sich Aaron Maier und Alina Krikoff aus Friedrichshafen gegen starke bayerische Konkurrenz durchgesetzt und gewannen ihr erstes Tanzturnier überhaupt.

Aufgebaut in einer erst vor wenigen Wochen gegründeten Trainingskooperation zwischen der Tanzschule Desweemer und dem ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen konnten Aaron und Alina von Anfang an mit weitgehend natürlichen und kindgerechten Bewegungen punkten. Folgerichtig wurden sie nach der mit neun Paaren besetzten Vorrunde zum Finale der besten sechs Paare aufgerufen. Da die Bewertung im Finale verdeckt erfolgte, wusste niemand, wo sich die beiden Häfler Turnierneulinge einsortieren würden. Bei der Siegerehrung wurden die Ergebnisse in umgekehrter Reihenfolge verkündet. Dabei stellte sich heraus, dass die drei bestplatzierten Paare nach ihrem zweiten Finaltanz, der Rumba, noch alle punktgleich auf Platz eins lagen. Erst der abschließende Jive brachte die Entscheidung. Und diese fiel mit der Mehrzahl der möglichen Wertungen zugunsten von Aaron und Alina aus.

In der anschließend aufgerufenen, höheren Altersgruppe Junioren I tanzten Aaron und Alina gleich noch einmal mit. 15 Paare hatten sich in dieser Altersgruppe zum Start in den lateinamerikanischen Tänzen gemeldet. Das ATC-Tanzpaar zeigte auch in dieser Gruppe, dass sie sich behaupten können und qualifizierten sich zur Zwischenrunde mit zwölf Paaren.

Wegen Punktgleichheit auf den Plätzen sechs bis acht musste der Turnierleiter eine zweite Zwischenrunde ausrufen. Für Aaron und Alina war das schon die fünfte Tanzrunde an diesem Wettkampftag, da sie sich auch hier qualifiziert hatten. Jetzt ließen die Kräfte der Kinder doch etwas nach. Das für den ATC startenden Tanzpaar beendeten dieses Turnier auf dem geteilten Platz sieben.