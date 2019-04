Isabel und Holger Lang vom ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen haben kürzlich beim Neckar-Alb-Tanz-Festival in Reutlingen in der Klasse Sen II-B Standard gewonnen. Dabei startete das ATC-Paar laut Pressebericht alles andere als optimal in den Wettbewerb.

Der Langsame Walzer ging verloren. Mit dem Rückstand im Nacken und dem Siegeswillen im Kopf musste der Tango zum Ausgleich herhalten. Die deutlichere Aggressivität brachte die besseren Wertungen für Holger und Isabel Lang. Nun musste der Wiener Walzer so laufen wie sonst auch. Vier Wertungen auf Platz eins für die Häfler und nur eine für das konkurrierende Paar aus Reutlingen. Doch noch standen die beiden Knackpunkte aus.

Dem Slow Fox und Quickstep fehlten nach der Umstellung der Choreografien noch die nötige Sicherheit und Gelassenheit für eine wirklich gute Präsentation. Um das Risiko zu minimieren, stellten Isabel und Holger Lang die Präsentation kurzerhand um. Das brachte dem ATC-Paar zumindest im Slow Fox den gewünschten Erfolg und erneut die Führung. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Dass der abschließende Quickstep dann doch noch an die Reutlinger Konkurrenz abgegeben werden musste, konnte am Gesamterfolg von Isabel und Holger Lang nichts mehr ändern.

Am Vortag erzielten sie beim gleichen Festival in Tübingen den zweiten Platz und mussten sich lediglich dem Paar Werner-Forster/Forster aus Unterpfaffenhofen geschlagen geben. In der Sonderklasse Standard erkämpften sich Katrin und Jürgen Kosch vom ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen in derselben Veranstaltung den dritten Platz.