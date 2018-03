Beim traditionellen Neckar-Alb-Tanzfestival haben die Paare des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen gute Ergebnisse eingefahren. Sowohl am Samstag in Tübingen als auch am Sonntag in Reutlingen tanzten die Paare um wichtige Aufstiegspunkte und Platzierungen, wie der Häfler Tanzklub mitteilt.

Holger und Isabel Lang (Sen II-B) kämpften zunächst mehr gegen die eigene Nervosität als um eine gute Platzierung. Zwar reichte es am Ende zum Finaleinzug, doch mit etwas mehr Selbstvertrauen wäre ein besseres Ergebnis durchaus möglich gewesen. Dieses stellte sich dann am zweiten Turniertag in Reutlingen ein: Mit einer wesentlich überzeugenderen Darbietung war bereits im Langsamen Walzer der Grundstein für ein gutes Abschneiden gelegt. Bis hin zum abschließenden Quickstep steigerten sich Holger und Isabel Lang von Tanz zu Tanz und holten sich Platz drei und damit ihre erste Platzierung auf dem Weg zum Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsklasse.

Das ATC-Paar Jürgen und Katrin Kosch startete an beiden Tagen in den Standardtänzen der Sonderklasse und mussten erst wieder ins Turniergeschehen hineinwachsen, da sie seit Jahresbeginn eine verletzungsbedingte Trainingspause zu verarbeiten hatten. Trotzdem überzeugte das Häfler Paar und errang an beiden Tagen jeweils den zweiten Platz in der höchsten Leistungsklasse des Tanzsports. „Die beiden Turniere waren für uns wichtig in Vorbereitung auf das bevorstehende Qualifikationsturnier zur „Goldenen 55“, das am 15. April in der Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch ausgetragen wird.“ resümierte das Paar nach dem erfolgreichen Wochenende.