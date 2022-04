ATC-Paare erfolgreich beim Internationalen Bodenseetanzfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit unerwarteten Erfolgen kehrten die zwei ATC-Tanzsportpaare Holger und Isabel Lang sowie Jürgen und Katrin Kosch von ihren Turnieren in den Standardtänzen beim diesjährigen Internationalen Bodenseetanzfest am 9. April zurück. Dabei waren die Voraussetzungen für ihre Teilnahme an den Wettkämpfen alles andere als optimal. Während viele andere Tanzsportler während der Pandemie in vorwiegend eigenen Clubräumen weiterhin trainieren konnten, blieben die Trainingsstätten des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen über lange Strecken geschlossen. Nach den Lockerungen im letzten Jahr konnte dann endlich auch wieder mit dem Training begonnen werden. Aber der Wiederaufbau von Bewegungsabläufen, Ausdauerkondition und Abstimmung im Paar brauchen Zeit, viel Zeit. Auch nach mehreren Monaten Training haben beide Paare ihr Leistungsniveau im Vergleich zur Vor-Pandemiezeit noch nicht wieder erreicht. Umso erfreulicher sind die letzten Erfolge zu sehen.

Holger und Isabel Lang tanzten im österreichischen Gaissau ihr Turnier in der A-Klasse. Fünf Paare waren in diesem Wettbewerb am Start. Mit der Mehrheit der Wertungen auf den vorderen Plätzen ergab das Rechenergebnis am Ende einen verdienten Platz Zwei und damit einen wichtigen Platzierungspunkt für den erstrebten Aufstieg in die Sonderklasse.

Jürgen und Katrin Kosch hatten sich für das Standardturnier der Sonderklasse in Konstanz angemeldet. Es war ihr erster Wettkampf nach über zweijähriger Turnierpause. Entsprechend nervös begannen sie die Vorrunde des Wettbewerbs. Die fehlende Routine führte zu Unsicherheiten, die den Wertungsrichtern sicher nicht verborgen blieben. Trotzdem zog das Paar mit der zweitbesten Wertung des Klassements in die Zwischenrunde. Nun steigerte sich die Souveränität des ATC-Paares mit jedem weiteren Tanz auf dem Parkett. Der Aufruf zur abschließenden Finalrunde kam für die Häfler trotzdem einigermaßen überraschend. Jetzt hatten sie allerdings nichts mehr zu verlieren. Mit Platz Fünf als Ergebnis einer sehr gemischten Bewertung zeigte sich das Paar Kosch sehr zufrieden.