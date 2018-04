ATC Graf Zeppelin lädt zu Tanzturnieren ein

Mitte April findet rund um den Bodensee das 37.Internationale Bodenseetanzfest statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung lädt der ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen am 15. April zu Tanzturnieren in der Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch ein. Paare der höchsten Leistungsklasse werden in verschiedenen Altersklassen in den lateinamerikanischen und Standardtanzen an den Start gehen.

Neben den Sportturnieren wird ein Qualifikationsturnier zur „Goldenen 55“ ausgetragen, zu dem nur deutsche Tanzsportpaare der Sonderklasse ab 55 Jahre zugelassen sind. Entsprechend hochklassig und leistungsstark wird das Starterfeld sein.

Die Turniere beginnen um 10.30 Uhr und enden voraussichtlich (je nach Teilnehmerzahl) gegen 17 Uhr. Das Finale der „Goldenen 55“ findet zwischen 14 und 15.30 Uhr statt. Die genaue Uhrzeit hängt von der Teilnehmerzahl ab, die sich bis etwa drei Tage vor dem Veranstaltungstag noch ändern kann.