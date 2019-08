Dieses Ergebnis übertraf jegliche Erwartungen. Mit der Minimal-Devise "Nur nicht Letzter werden" waren Holger und Isabel Lang vom Tanzsportclub ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen zu den German Open Championships nach Stuttgart gefahren. Mit Platz 19 von 61 Paaren kehrten sie schließlich vom größten Tanzsportereignis der Welt zurück an den See. In ihrem erst zweiten A-Klasse-Turnier ließen die Langs die baden-württembergische Konkurrenz komplett hinter sich. Jürgen und Katrin Kosch erreichten die dritte Runde beim Weltranglistenturnier der Sonderklasse.

61 Paare, davon 27 aus dem Ausland, gingen beim A-Klasse-Turnier in Stuttgart an den Start. Trotz der großen Konkurrenz meisterte das Paar Lang die erste Runde mit Bravour und Gelassenheit. Der Aufruf zur ersten Zwischenrunde kam folgerichtig und löste schon erste freudige Emotionen aus. Das Minimalziel war erreicht. Alles weitere lief unter "Kür". In der ersten Zwischenrunde versuchten einige der qualifizierten 48 Paare, durch noch mehr Bewegung aufzufallen, was ihnen teilweise auch gelang – wenn auch in negativer Richtung. Unruhiges Tanzen mit wenig gestreckten Körperseiten konnte die Wertungsrichter nicht überzeugen, dafür aber die weiterhin vorhandene Souveränität und der Überblick, die Holger mit Isabel Lang aufs Parkett brachten. Das elfköpfige Wertungsgericht honorierte diese Leistung und ließ das Häfler Paar auch zum Viertelfinale (24 Paare) aufrufen. Am Ende wurde das ATC-Paar nicht nur mit Platz 19 im Gesamtfeld belohnt. Im innerdeutschen Vergleich lagen Holger und Isabel Lang auf Platz drei und im Landesvergleich Baden-Württemberg auf Platz eins.

Bereits am Dienstag begann die Vorrunde Sonderklasse Standard, Altersgruppe 55. 241 Paare aus 21 Ländern kämpften um Punkte für die Weltrangliste und die GOC-Pokale – darunter auch Jürgen und Katrin Kosch vom ATC „Graf Zeppelin“. Obwohl das Paar in die leistungsstärkste Gruppe gelost wurde, schaffte es die Qualifikation für die nächste Runde. In der ersten Zwischenrunde zeigten Jürgen und Katrin Kosch noch mehr von ihrem Können und erreichten die dritte Runde. Dort konnten die Häfler nicht mehr ganz an ihre Leistungen aus der Runde zuvor anknüpfen und verfehlten. „Beim Deutschlandpokal Ende September in Friedrichshafen werden wir noch besser vorbereitet sein“, versicherte das Paar.