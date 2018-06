Angefangen bei den Sprachhürden, über die Behandlung von Traumata, bis hin zur Mülltrennung: Flüchtlinge, die im Bodenseekreis unterkommen, sehen sich mit vielen neuen und schwierigen Aufgaben konfrontiert. Und nicht nur sie. Deshalb hat das Landratsamt am Montagnachmittag Ehrenamtliche im Bereich Asyl zu einer Informations- und Austauschveranstaltung eingeladen.

Etwa 100 Teilnehmer, die zumeist in den Gemeinden in Helferkreisen engagiert sind, zeigten, dass der Bedarf durchaus gegeben ist. „Wir sind überrascht und dankbar über den Ansturm“, versicherte Landrat Lothar Wölfle bei der Begrüßung. Die Veranstaltung, die ihre Fortsetzung finden soll, sei als Gedankenaustausch mit der Zielsetzung einer stärkeren Vernetzung, als Hilfestellung und als Dankeschön gedacht.

Wie der Austausch funktionieren soll, das muss sich offenbar noch einspielen. Bei der Premiere war es jedenfalls an den Mitarbeitern des Landratsamtes, zunächst eine Stunde lang Informationen an den Mann beziehungsweise den Ehrenamtlichen zu bringen. „Es gibt einen Wegweiser mit den wichtigsten Ansprechpartnern“, erklärte beispielsweise der Integrationsbeauftragte Yalcin Bayraktar. Seine Kollegin Kerstin Fieseler vom Sozialamt berichtete unter anderem, dass derzeit im Bodenseekreis 15 Gemeinschaftsunterkünfte mit 485 Plätzen bestehen und vier neue Gebäude mit 193 zusätzlichen Plätzen hinzukommen.

In einer zweiten Stunde folgte für viele endlich eine offene Runde: „Ich bin nicht gekommen, um mir Vorträge anzuhören“, wurde eine Stimme aus dem Langenargener Helferkreis laut. Ihr Anliegen: „Wir sind nicht zufrieden mit der sozialen Betreuung. Zwar sind zweimal die Woche Sozialarbeiter da, aber die sind nicht zu greifen.“ Die Antwort des Landrates Wölfle: „Größer, schöner mehr – es ist nicht nur mit Forderungen getan.“ Es gelte, die gesellschaftliche Balance zu wahren.

Alles andere als in Balance sind viele Flüchtlingskinder, die ihre Heimat verlassen mussten. Ihre Traumata bekommen vor allem ihre Lehrer zu spüren, deren Vertreter in der Reihe der Ehrenamtlichen auf diese schlimme Situation hinwiesen. Weitere Schwierigkeiten erkennen die Helfern beim Arztbesuch der Asylbewerber, bei der gesellschaftlichen Integration oder der Mülltrennung. Integrationsbeauftragter Yalcin Bayraktar kündigte an, die Themen in die Asylkonferenz mitzunehmen, die Anfang März stattfindet und in der Arbeitsgruppen gebildet werden. Sein Versprechen: „Es wird hier heute nicht enden.“

Langenargens Asylbewerber ziehen um

Sie fliehen meist aus den Kriegsgebieten der Welt und hoffen, in Deutschland ihren Frieden zu finden. 96 Flüchtlinge hatte der Bodenseekreis im Januar unterzubringen, und bei der derzeitigen politischen Lage werden es nicht weniger. „Wir rechnen mit 100 Asylbewerbern im Monat“, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis.

Die Folge: Das Bau- und Liegenschaftsamt sei ständig auf der Suche nach Gemeinschaftsunterkünften, um die Menschen unterzubringen, die vorrangig aus Syrien, dem Irak, afrikanischen Ländern oder vom Balkan stammten. Ein Glücksfall war, dass etwa 70 Flüchtlinge im Langenargener Feriendorf der Diözese Rottenburg-Stuttgart überwintern konnten. Ende Februar geht das Arrangement auf Zeit zu Ende. Robert Schwarz: „Die meisten der Flüchtlinge werden wir in neuen Unterkünften in Kehlen, Immenstaad und Salem unterbringen.“