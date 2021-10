Astrophysiker erklärt, wie schwarze Löcher im Inneren aussehen

Die Häfler Volkshochschule lädt zu einem Vortrag über „Schwarze Löcher“ ein. Dr. Wolfgang Hartmann, laut VHS ein international ausgewiesener Experte für Astrophysik, Kosmologie und als Professor und Dozent an verschiedenen Hochschulen und Universitäten tätig, erklärt am Dienstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr in der VHS Friedrichshafen, die Naturvorgänge in einem schwarzen Loch. Es werden von den Zuhörern keine keine physikalischen oder mathematischen Vorkenntnisse erwartet.

Anfang Oktober 2020 erhielt der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel den Physik-Nobelpreis. Entscheidend waren laut VHS seine Arbeiten und Forschungen zu schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien, speziell der Milchstraße. Er teilt sich diese ehrenvolle Auszeichnung mit zwei weiteren Wissenschaftlern: Roger Penrose (Großbritannien) und Andrea Ghez (USA). Genzel und Ghez wurden ausgezeichnet für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie. Nach aktuellem Forschungsstand hat dieses Schwarze Loch mit dem Namen „Sagittarius A“ 4,1-millionen Mal mehr Masse als die Sonne. Anlässlich eines Interviews nach der Preisverleihung erzählte Reinhard Genzel einiges über seine Arbeit und er sagte wörtlich: „Was im Inneren eines Schwarzen Loches passiert, hat mich eigentlich nie interessiert.“ Aber es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die sich genau dafür interessieren.

Wie sieht ein Schwarzes Loch im Innern aus? Man wird nie in ein solches Objekt hineinschauen können, das lassen die Naturgesetze nicht zu. Aber man kann theoretische physikalische Modelle entwickeln und berechnen, mit deren Hilfe man in der Lage ist, sich ein anschauliches Bild davon zu machen, wie die Natur im Innern eines Schwarzen Loches aussieht.

