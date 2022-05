„Astro Alex“ bekommt Gold im Zeppelin Museum in Friedrichshafen

Am 8. Mai wird dem Astronauten und Geophysiker Alexander Gerst im Zeppelin Museum die Goldene Medaille der Humboldt Gesellschaft verliehen.

Alexander Gerst gehört zu den wenigen Menschen, die ihr Leben seit über zehn Jahren sowohl auf der Erde als auch im Weltall verbringen. Als Astro Alex lässt der ESA- Astronaut seine rund eine Million Follower auf den eigenen Social Media Kanälen an Einblicken, Gedanken und Erfahrungen teilhaben. Das machte ihn populär. Die Humboldt Gesellschaft ehrt ihn nun als herausragenden Wissenschaftler.

1976 in Künzelsau geboren, studierte er Geophysik an der Universität Karlsruhe. 2005 beendete er mit einem Master of Science ein Studium in Geowissenschaften an der Victoria University in Wellington/ Neuseeland und promovierte anschließend zum Dr. rer. nat. mit einer Forschungsarbeit über die Eruptionsdynamik des antarktischen Vulkans Mount Erebus.

2011 brach er zu einer sechsmonatigen Mission zur ISS Raumstation auf. 2018 verbrachte er dort weitere sechs Monate, davon drei als Kommandant, so dass er auf insgesamt 767 Tage auf der ISS zurückblicken kann.

„Wir haben die Bodensee-Region als Tagungsort ausgewählt, weil sie zu den innovativsten Regionen Europas gehört“, erklärt Dr. Jochen Schauenburg, Vorsitzender der Humboldt Gesellschaft.

Museum freut sich auf den Astronauten

Die Verleihung findet als Höhepunkt der 111. Tagung der Humboldt Gesellschaft statt, die bereits am 6. Mai im Buchhorner Hof beginnt. Neben Jochen Schauenburg, wird auch Jürgen Bleibler, Leiter der Abteilung Zeppelin des Zeppelin Museums einen Vortrag zu den „Geschichtlichen Hintergründen des Bodensee Innovationsclusters“ halten.

Die Tagung wird am Samstag, 7. Mai, im Dornier Museum Friedrichshafen und in Konstanz fortgesetzt. Höhepunkt der Veranstaltung wird am Sonntag die Ehrung von Alexander Gerst im Zeppelin Museum sein.

Nach einer Laudatio durch Jochen Schauenburg und einem Gespräch mit dem Ehrengast Alexander Gerst, das Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums, und Sven Prien-Ribcke, Leiter der Akademischen Veranstaltungen im College Leuphana Universität Lüneburg, moderieren, folgt nach der Verleihung noch eine Führung durch das Zeppelin Museum.

Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums freut sich, Gastgeberin der Verleihung zu sein. „Dass Immenstaad bis heute ein Standort für Raumfahrttechnologien ist, geht auf Graf Zeppelin zurück. Daher freuen wir uns sehr darauf, die Humboldt-Gesellschaft und Alexander Gerst bei uns zu Gast zu haben.“

