Astrazeneca-Impfstopp auch im Bodenseekreis

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat am Montagnachmittag empfohlen, Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca auszusetzen. Einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bodenseekreis zufolge hat das Sozialministerium Baden-Württemberg die Kreisimpfzentren (KIZ) angewiesen, alle Impftermine, die mit dem Impfstoff Astrazeneca geplant waren, abzusagen. Dies gilt vorläufig für diese Woche bis einschließlich Montag, 22. März. Hiervon seien im Bodenseekreis rund 1500 Personen betroffen, schreibt das Landratsamt weiter.

Das Paul-Ehrlich-Institut sei zu dieser Entscheidung nach intensiven Beratungen zu den in Deutschland und Europa aufgetretenen schwerwiegenden thrombotischen Ereignissen gekommen. „Die Daten werden von der Europäischen Arzneimittelagentur weiter analysiert und bewertet. Bis zum Abschluss der Bewertung werden die Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland ausgesetzt. Die heutige Entscheidung betrifft sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Paul-Ehrlich-Institut weist außerdem darauf hin, dass Personen, die den Impfstoff AstraZeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen (starke und anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen) sich schnell in ärztliche Behandlung begeben sollen.

Am Montagnachmittag hatte das Landratsamt Bodenseekreis seinen wöchentlichen Corona-Bericht herausgegeben. Demnach lag die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis am Montagnachmittag, 15. März, seit Beginn der Pandemie bei 5148.

Als akute Infektionsfälle galten zu Wochenbeginn 452 Personen. 21 Menschen wurden im Zusammenhang mit Covid-19 stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt.

In der zurückliegenden Woche (Montag, 8. bis einschließlich Sonntag, 14. März) sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 134 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.

Es wurde in dieser Zeit 56 Mal eine Virusvariante (Mutation) labordiagnostisch nachgewiesen, insgesamt sind es bisher 206 bekannte Fälle. Glücklicherweise wurden in der zurückliegenden Woche keine Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 69 am Dienstag. Am Montagnachmittag dieser Woche waren es 56,6.

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis insgesamt 11 356 Impfdosen verabreicht worden, 2 970 davon als Zweitimpfung.

Der Medizin-Campus Bodensee lockert derweil einer Pressemitteilung zufolge die Besuchsbeschränkungen für junge Familien. Nach wie vor können die Schwangeren während der Geburt durch den werdenden Vater oder eine definierte Vertrauensperson begleitet werden. Anschließend können ab sofort die frisch gebackenen Väter auch wieder einen Besuch auf den Wochenstationen des Klinikums Friedrichshafen (Mutter-Kind-Zentrum) und der Klinik Tettnang machen: ein Besuch für eine Stunde Dauer zwischen der Geburt und dem Abholen von Mutter und Kind nach Hause unter Beachtung aller zwingenden Hygieneregeln.