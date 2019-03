Artothek zeigt Künstlerinnen aus der Region

Am 8. März ist nicht nur Kunstfreitag, sondern auch Weltfrauentag. Pünktlich zu diesem Datum hat die Artothek im Medienhaus zehn Werke von Künstlerinnen aus der Region hinzugewonnen. Es handelt sich um Dauerleihgaben der Kunstsammlung des Bodenseekreises. Mit den neuen Arbeiten von Marlis Glaser, Inge Kracht, Barbara Michel-Jaegerhuber, Sigrun C. Schleheck, Dietlinde Stengelin, Lore Unger und Erika Zehle sind nun 160 Werke im Bestand der Artothek, die mit dem Leihausweis des Medienhauses ausgeliehen werden können.

Bürgermeister Andreas Köster bezeichnet die wachsende Artothek als eine der vielen Kulturnischen, die Friedrichshafen besitze. Landrat Lothar Wölfle ist froh, dass ein Teil der Kunstsammlung des Bodenseekreises nun unter die Leute kommt – „denn Kunst gehört nicht ins Archiv“. Am Kunstfreitag stehen im Medienhaus aber nicht nur die neuen Dauerleihgaben im Zentrum, sondern auch eine der wenigen Aquarelle aus dem Nachlass von Diether F. Domes mit dem Titel „Geneigte Ebene I“, die seit 2018 im Bestand der Artothek ist.

Im Medienhaus sprechen die Künstlerinnen bei einem Pressetermin vorab über ihre Arbeiten. Von Marlis Glaser aus Biberach zeigt die Mediathek am Kunstfreitag das Bild „Landschaft 6/2002“. Es entstammt einer 2002 begonnenen Bilderserie, die sich auf Gedichte der deutsch-jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler beziehen. Der teils ekstatisch-euphorische Grundton ihrer Lyrik prägt auch die bewegte und sehr farbige Komposition des Bildes, in dem sich die Farbe Rot vom Gegenstand löst und Emotion transportiert. „Diese heitere Lebenszugewandtheit geht durch alle Themen meiner Malerei“, sagt Marlis Glaser.

Dietlinde Stengelin lebt seit 1979 in Langenargen. Ihr Acrylbild „Gebrochenes Weiß“ (1994) assoziiert die kalte Jahreszeit, und gebrochen wirkt auch ihr harscher Stil, der im Umgang mit der Kontur an eine gerissene Papiercollage erinnert. Das Auge meint auf den eisigen Bodensee zu blicken, der sich unter einem kahlen Ast erstreckt. Die inhaltliche Deutung bleibt aber offen. Dietlinde Stengelins Malerei entschlüsselt sich nicht auf den ersten Blick. „Was man schnell gesehen hat, will man schnell auch nicht mehr sehen“, sagt sie.

Das teilt sie mit der ganz andersartigen Malerei Lore Ungers. Die 1930 in Mähren geborene Künstlerin lebt in Salem und ist von der Oberflächenbeschaffenheit der Welt fasziniert. Ihre Arbeiten in der Artothek zeigen die Struktur von Baumrinde und Felsen an der Costa Brava. Seit der Geburt ihres Sohnes ist Sehen für Lore Unger ans Tasten gekoppelt. Überhaupt überführt sie in ihre Malerei eine Intensität der Wahrnehmung, die ein Kind Erwachsenen voraus hat. Um eine rationale Erfassung der Bildmotive geht es ihr nicht. „Ich deute das Gesehene nicht. Ich nehme es an und gehe darin auf“, sagt Lore Unger.

Barbara Michel-Jaegerhuber starb im Januar 2017 mit 95 Jahren. Dass die Überlinger Künstlerin bis ins hohe Alter kreativ blieb, zeigt ihre Arbeit „Steg bei Nußdorf“. Die Schülerin von Karl Schmidt-Rottluf war Mitgründerin des Internationalen Bodensee Clubs und galt als gleichermaßen couragiert wie herzlich. Malerei, Familie und eine jahrzehntelange Lehrtätigkeit an der VHS Bodenseekreis – Michel-Jaegerhuber kriegte alles unter einen Hut. „Sie hat das Kunstleben in Überlingen stark beeinflusst. Ich habe sie für ihre Tatkraft bewundert“, sagt Kreiskulturamtsleiter Stefan Feucht.

Die Friedrichshafener Künstlerin Erika Zehle konzentriert sich seit Jahren fast ganz auf den Holzschnitt. Das zeigt etwa die Mitgliederausstellung des Kunstvereins, die am Kunstfreitag eröffnet wird. Die Artothek hat nun aber drei Gemälde von ihr aus den Jahren 1990 bis 1992 hinzugewonnen und zeigt sie somit von einer Seite, die vielen unbekannt sein dürfte. So erinnert ihr Bild „Hast du ein Zuhause“ an die Farbigkeit der Fauves, die darin mit der realistischen Darstellung brachen. Erika Zahle malt das Sichtbare, versteht ihre Bilder als Symbole für Vorgänge in ihrer eigenen Innenwelt.

Auch die Malerei von Sigrun C. Schleheck aus Überlingen erlebt man in der Artothek, wie man sie in jüngerer Zeit nicht kennt. „Ich male heute viel direkter“, sagt sie über ihr Bild „Gelb geviertelt“ von 1998, das von verschieden getönten gelben Farbfeldern beherrscht wird. Die sitzende Figur rechts unten ist eher ein Randphänomen. Heute stellt Schleheck die Figur ins Zentrum oft skurril-phantastischer Kompositionen und zumeist sind diese Figuren bekannten Gemälden aus der Kunstgeschichte entlehnt, die sie in neue Zusammenhänge bringt.

Inge Kracht hat 1990 in ihrem Bild „Der unbekannte Ort“ Vögel vor urbaner Kulisse dargestellt. Auch ihre Malweise habe sich stark verändert, sagt sie. Das Thema ihrer Kunst sei aber immer noch das gleiche. Nämlich eine Frage, die die Philosophie von Leibniz bis zu Heidegger beschäftigt: Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Die Existenz der Welt für selbstverständlich zu nehmen, ist Inge Kracht fremd. Damit verbunden ist für sie ein herantastender Versuch, „die Dinge so zu verstehen, wie sie tatsächlich existieren“.