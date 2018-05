Artothek im Medienhaus feiert einjähriges Bestehen

Zur Unterzeichnung des Vertrags über eine Dauerleihgabe des Bodenseekreises an die Artothek der Stadt im Medienhaus am See haben sich dort am Donnerstagvormittag Landrat Lothar Wölfle und Bürgermeister Andreas Köster getroffen. Als Geburtstagsgeschenk zum einjährigen Bestehen der Artothek überlässt das Kulturamt des Landkreises dieser zwölf Kunstwerke. Es sind ausschließlich Arbeiten regionaler Künstler aus der Kunstsammlung des Landkreises.

Landrat Lothar Wölfle, selbst passionierter Kunstliebhaber, freute sich über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. „Kunst lebt davon, mit Menschen konfrontiert zu werden und Menschen leben davon, mit Kunst konfrontiert zu werden“, sagte er. „Kunst ist genauso wichtig wie Bildung oder Straßenbau.“

Bürgermeister Andreas Köster begrüßte das erweiterte Angebot der Artothek. Er bedankte sich bei der Leiterin des Medienhauses, Sabine Giebeler, die das Konzept maßgeblich mitentwickelt habe. Auch er lobte die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, die sich schon bei anderen Projekten, beispielsweise dem Bodenseefestival, bewährt habe.

„Ein niederschwelliger Zugang zur Kunst ist wichtig“, sagte Giebeler im Hinblick auf die Artothek. Wer einmal ein Bild ausgeliehen habe, komme gerne wieder. Die überlassenen Kunstwerke wurden nicht zufällig ausgewählt. Sie alle waren bereits als Kunstdrucke in der Jubiläumsmappe anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Landkreises im Jahr 2013 vereint, darunter die Künstler Markus Brenner, Diether F. Domes, Renata Jaworska, Hubert Kaltenmark, Sigrun C. Schleheck, Dietlinde Stengelin und Andrea Zaumseil. Außerdem vergrößert die Artothek damit ihre Fotografie-Sammlung um fünf Aufnahmen von Michael Trippel, Franziska von Stechow und Barbara Zoch-Michel. Bei der Vertragsunterzeichnung war auch Michael Trippel anwesend, dessen Naturaufnahmen die Schönheit der oberschwäbischen Landschaft zeigen. „Mit der Artothek wird Kunst demokratisiert“, sagte er.

Die Kunstwerke können ab dem Kunstfreitag am 16. Februar ausgeliehen werden. Zu diesem Anlass feiert die Artothek die Neuzugänge mit einer Ausstellung im Erdgeschoss. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Jubiläumsmappe auch beim Kulturamt des Landkreises für 300 Euro kaufen. Die Artothek gibt es seit einem Jahr. Sie umfasst etwa 150 Kunstwerke, von über 60 verschiedenen Künstlern und in ebenso vielen verschiedenen Techniken. Dazu gehören internationale Künstler wie Pablo Picasso, Andy Warhol, Joseph Beuys und Gerhard Richter, ebenso spiegelt sich die Vielfalt der Kunstwelt aus der Region in der Artothek wider. Die Leihfrist für die Kunstwerke beträgt 12 Wochen, mit Verlängerung ein halbes Jahr. Neben dem gültigen Jahresausweis für das Medienhaus werden pro Kunstwerk für die Versicherung 10 Euro Gebühren fällig.