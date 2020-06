Artothek im Medienhaus am See macht wieder auf

Die Artothek im Medienhaus am See öffnet ab Donnerstag, 18. Juni, wieder donnerstags zwischen 16 und 19 Uhr für kunstbegeisterte Kunden. Somit kehrt auch die Artothek in ihren Regelbetrieb zurück, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Mit einem etwas anderen, aber erfolgreichen Kunst-Freitag am 6. März konnten das Medienhaus am See und andere Kunstinstitutionen in Friedrichshafen viele Kunstinteressierte in ihre Häuser locken, heißt es in der Mitteilung weiter. Schon Anfang März war, bedingt durch die Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie, Händeschütteln verboten und Abstand einzuhalten.

Die Artothek zeigte in einer Ausstellung neue Fotografie von regionalen Künstlern. Diese Original-Fotografien können nun wieder für zwölf Wochen mit nach Hause genommen werden. Die Artothek verzeichnet, seitdem sie Anfang 2017 im Medienhaus neu eröffnet wurde, jährlich steigende Ausleihzahlen.

Sie kann von Kunden ab 18 Jahren genutzt werden. Ausleihzeiten sind: Donnerstag 16 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Foto: Medienhaus am See