Bücher auszuleihen oder Kunst auszuleihen, das sei kein großer Unterschied, sagt Sabine Giebeler, Leiterin des Medienhauses am See im k42. Im Frühjahr vergangenen Jahres hat Sabine Bold, Geschäftsführerin des V2O-Biorestaurants, die Artothek im Medienhaus beim Kunstfreitag kennen gelernt. Die beiden Frauen haben nun eine Kooperation vereinbart. Bilder der Artothek hängen nun wechselnd im V2O, „um die Möglichkeiten der Artothek zu zeigen“, sagt Sabine Giebeler.

Wer in der Artothek, einer Abteilung des Medienhauses, Kunstwerke leihen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und braucht nur einen Benutzerausweis des Medienhauses sowie zehn Euro Versicherungsgebühr. Dann dürfen Bilder und Kunstwerke aus der Artothek für zwölf Wochen ausgeliehen werden. 150 Exponate stehen zur Verfügung, aus denen sich die Besucher und Kunstfreunde etwas aussuchen können. Sollte ein ausgeliehenes Werk nicht vorgemerkt sein, kann die Ausleihe auch verlängert werden. „Eigentlich ganz einfach und nicht anders, als würde man Bücher ausleihen“, sagt Sabine Giebeler.

Nur wissen nicht viele Menschen von der Existenz dieser Artothek. 1986 vom Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderates beschlossen, wurde die Artothek aufgebaut. Sie verschwand aus Spargründen jedoch sieben Jahre später in der Versenkung. Erst 2011 wurde die Artothek an das Zeppelin-Museum angedockt. Vier Jahre lang hat dann Brigitte Haaf die Artothek verwaltet. Ein zweites Aus kam dann, als Brigitte Haaf aus dem Beruf ausschied. Doch seit März 2017 ist die Artothek im Medienhaus untergebracht und die Ausleihe funktioniert wieder.

„Wir haben das als gute Möglichkeit gesehen, in unserem Bio-Restaurant Kunst zu zeigen und gleichzeitig auf die Artothek hinzuweisen“, sagt Sabine Bold. Am Buchhornplatz, einen Steinwurf vom Medienhaus entfernt, hängen jetzt drei Bilder an der Wand des Restaurants, auf den Tischen liehen Infoflyer der Artothek. Und das offenbar mit Erfolg. „Uns haben schon einige Gäste auf die Bilder und die Leihmöglichkeit angesprochen“, erzählt die V2O-Chefin.

Für Sabine Giebeler ist das eine Form von Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht finden sich weitere Geschäfte oder Lokale, die Bilder zeigen und damit die Idee des Ausleihens von Kunst weitertragen.